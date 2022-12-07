券幣迷注意 央行兔年生肖套幣12/12網路預購開跑

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）券幣迷看過來，中央銀行委請臺灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第7套「癸卯兔年生肖紀念套幣」，網路預購12月12日開跑，或是民眾可於112年1月4日起臨櫃購買。

中央銀行一年一度的生肖套幣即將發售，套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價新台幣1800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行發行局說明這次發售的兔年套幣特色，此套幣採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「兔」圖樣為主題，背面是台北市孔廟為宣揚儒家文化與精神而舉行的祭孔大典；銅合金幣正面以生肖「兔」為主構圖，背面則為部分上彩的「菊花」。

央行發行局指出，套幣包裝盒設計也相當新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

若券幣迷有意購買，央行表示，「癸卯兔年生肖紀念套幣」銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自111年12月12日上午10時起至12月21日止，可上網預購，如配額售罄將提前終止；或在112年1月4日起，前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

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央行發行局局長鄧延達提醒，這次生肖套幣網路預購和往年不同，是「搶購」的形式，先搶先贏，有意購買的民眾務必手腳要快。

央行說明，網路預購部分，民眾請於臺灣銀行「癸卯兔年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次，成功預購者須自申購日起（含）3日內完成繳款（截止時間為第3日的23時59分59秒），逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出；申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者可再次進行申購。完成繳款者，可在112年1月4日至2月10日間，赴選定的臺灣銀行分行領取。（編輯：潘羿菁）1111207