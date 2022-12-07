2023元旦阿里山林鐵觀日列車票 12日起預售

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）疏運2023年元旦到阿里山迎接第一道曙光的旅客，阿里山林鐵當日上午開行20班往返祝山觀日列車，12日先接受50人以上團體電話預約，16日開放個人網路訂票，歡迎預購車票。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，2023年元旦阿里山日出時間約上午7時5分，當天凌晨2時50分開行第1班祝山觀日列車，至日出前去程列車共12班次，日出後回程列車開行8班次。

林鐵及文資處指出，祝山觀日列車往返阿里山站與對高岳站共20班，12月12日上午9時起先接受50人以上團體電話預約，訂票專線05-2679200。個人票12月16日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票（https://afrts.forest.gov.tw）；旅客也可於12月31日下午1時起至下午5時止到阿里山站1F購票。

林鐵及文資處說，未售完車票會於2023年元旦凌晨2時20分起，開放現場售票（阿里山車站1F），每人每次限購10張，售完為止；去回程各班次時刻表詳如林鐵及文資處官網（https://afrch.forest.gov.tw/all-news）；提醒旅客務必提早購票，避免行程受到影響。（編輯：黃世雅）1111207