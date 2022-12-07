中央大學與國合會合作 發表友邦衛星影像月曆

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）中央大學與國合會合作，製作2023「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，中央大學校長周景揚今天說，將友邦的影像製作成月曆，展現與友邦合作的情誼；聖文森駐台大使柏安卓表示，衛星圖像使大家看到台灣的全球影響力。

國立中央大學今天與財團法人國際合作發展基金會召開記者會，公布合作製作的2023「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，透過超高解析度遙測衛星的太空攝影視角，讓外界看見台灣與友邦的美好情誼。

這次月曆影像包括拉丁美洲的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯；位於加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞和聖文森；位於亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯；以及南美洲的巴拉圭和非洲地區的史瓦帝尼等友邦國家。

周景揚在致詞時表示，過去28年來，每年都用衛星影像製作月曆，之前都是用太空影像展示台灣的美麗，今年特別與國合會合作，將友邦的影像製作成月曆，展現與友邦合作的情誼。這次是利用高解析度的影像，能夠清楚看到每個友邦的地形地貌。

受邀出席的外交使節團團長、聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）表示，「瞰見‧邦誼」，意思是自上空看見台灣的邦交國，這本身代表了技術能力應用，也展現台灣對外交盟友提供的支持。這個標題最重要的是為台灣盟友的全球視野提供洞察力和遠見，衛星圖像使大家能看到台灣的全球影響力，從東至西、從加勒比海、拉丁美洲到亞太地區。

柏安卓說，各友邦無論遠近，以忠誠態度將自身主權和台灣主權聯繫，其意涵不容忽視，也是在政治和戰略上加強保護台灣的手段；或許盟國數量沒有以前多了，但近期台灣周邊的安全保障強度明顯增加，友邦和全世界盟友的決心不斷深化加強，所有政治分析家都不會懷疑這點。

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柏安卓指出，台灣與邦交國之間不只是盟友，更是兄弟情、姐妹情，是極好的夥伴關係，友邦是兄弟姐妹的守護者；她能從影像上看見夥伴關係的範圍，體會到大家如何團結，推動經濟發展、生活所需和保護民主的生活方式。

國合會秘書長項恬毅說，這次透過月曆，可以讓外界從不同的視角，看見友邦地景美麗的面貌，也呈現出國合會結合民間力量，為友邦的進步發展，持續推動援外工作的努力與價值。（編輯：謝佳珍）1111207