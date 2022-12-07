高雄路竹養鴨場驗出H5N1禽流感 2060隻全撲殺

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市路竹區一家養鴨場日前被驗出H5N1禽流感病毒，是高雄市今年首起禽流感案例。高雄市動保處已將場內2060隻鴨全數撲殺，並加強公共區域消毒及周邊養禽場採驗監測。

高雄市農業局今天新聞稿表示，秋冬季節，國內禽流感疫情逐漸升溫，高雄市動保處日前進行秋冬強化禽流感監測時，在路竹區一間養鴨場採樣送驗後，發現呈H5N1禽流感病毒核酸陽性，是高雄市今年禽場監測高病原性禽流感首例。

高雄市動保處表示，驗出禽流感的養鴨場共有2060隻鴨，已於日前全數撲殺完畢；因養鴨場配合採樣監測，符合現行撲殺補償作業規定，可獲市場價格6成補償費用。

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在養鴨場完成撲殺作業後，動保處也同步執行加強公共區域消毒，及針對周邊5公里內養禽場進行全面訪視及監測工作，以防範疫情擴散。

動保處呼籲業者，應加強各項安全措施，檢測防鳥設施正常運作，避免不必要人員進出禽場，並增加禽場消毒頻率（每週至少2次），巡視禽隻健康狀況和禽場周邊有無暴斃鳥屍，如有發現異常，迅速通報動保處，並配合處理。（編輯：郭諭儒）1111207