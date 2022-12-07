泉裕泰促台日教育旅行互訪 一人經驗可擴大為多人

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（中央社記者陳至中台北7日電）台日教育交流20週年國際會議今天在台北舉行，有上百人與會。日本台灣交流協會代表泉裕泰鼓勵雙方透過教育旅行互訪，年輕時留下深刻記憶，長大後再帶親人回訪，將一個人的經驗擴大為多人。

教育部舉辦一系列台日交流20週年紀念活動，今天舉辦的國際會議，雙方有上百人與會，部長潘文忠今天也頒獎給有功人士，並安排各15所姊妹校一同簽署友好宣言。

日本台灣交流協會代表泉裕泰致詞時提到，他學生時代參與教育旅行，是他人生中第一次出國，留下深刻印象，到海外交流可與當地人近距離接觸，瞭解各地的文化、歷史，是一輩子難以取代的回憶。

泉裕泰提到，日本有豐富的自然環境、傳統文化和歷史遺產，很適合台灣學生教育旅行到訪，不論是住在各地飯店還是民宿、農家，都可學到許多永續發展的知識。他認為20週年的教育交流，加深年輕世代的互相理解，讓良好的台日關係可以繼續存續，邁向下一個20週年。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，兩國彼此間的信賴關係和友誼，從歷來遇到災情，人民之間的互助和關心就能看到，台日長久以來密不可分，期許能繼續加深和維持。

台灣科技大學本月6日也舉辦「台日科技論壇」，邀請日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明、日本產業技術綜合研究所理事長石村和彥等超過300名產業界人士出席。

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台科大與日本東京工業大學合作聯合教育計畫，讓學生到日本進行3到6個月的專題實作，台科大校長顏家鈺表示，希望雙方可以更緊密地合作，培育一流的半導體人才。

日本台灣交流協會副代表服部崇表示，在全球能源價格上漲及物流延誤等風險升高的情況下，擁有世界第一半導體產能的台灣地位相當重要，日本將積極與共享民主價值的台美等國，進行產業創新及穩定供應的合作。他也重申日本歡迎台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的立場。（編輯：陳政偉）1111207