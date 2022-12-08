無薪假減983人 旅行社、境外航空公司停止實施

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（中央社記者張雄風台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬7180人，較上期減少983人。勞動部表示，本期有一家大型旅行社及2家境外航空公司停止實施，顯示產業仍持續往好的方向走。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2525家，實施人數1萬7180人。較1日公布實施家數計2698家，實施人數1萬8163人。本次家數減少173家，人數減少983人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期有部分月初效應，也就是在11月底結束後還來不及通報的業者；不過在內需型的產業來看，的確有部分業者已經確定停止實施。

黃維琛指出，在支援服務業的部分，有一間較大型的旅行社過去幾期都有陸續減少人數，而這期最後的52人也停止實施，經確認今年也不會再申請；另外在住宿及餐飲業也有減少，但有部分是到期後尚未實施，因此下一期會再觀察。

黃維琛提到，在運輸倉儲業中有2家以東南亞航線為主境外航空公司停止實施，雖然人數不多，但算是有指標性，經了解由於旅客量能逐漸回溫，接下來應該也不會再實施。

黃維琛說，另外在地勤的部分，雖然實施人數沒有減少，但實施天數下修，預估也是到今年底、明年初就會好轉。

在增加的部分，黃維琛表示，製造業家數雖然減少，但人數還是有微幅增加，其中在工具機產業約增加60人較為顯著。

製造業中也有下修人數的業者，黃維琛指出，在資訊電子業中，有一家印刷電路板業者之前曾實施300人，本期減少80人，業者表示訂單有回升，因此減少部分實施人數。

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值得一提的是，黃維琛說，過去幾期3大科學園區中或多或少都有零星業者實施減班休息，上一期竹科還有1家，但本期已經完全歸零；代表或許在產業中或多或少受到影響，但還在能承受的範圍內。

黃維琛表示，製造業實施家數有273家、人數5422人，受影響的主要都是小規模的業者，受到外界變動影響相對大，這部分也會將資料再轉給經濟部，請經濟部去了解產業需求。（編輯：陳政偉）1111208