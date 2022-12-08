男嬰腹瀉就醫發現寄生蟲感染 醫籲養寵物注意衛生

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中一名10個月大男嬰，出現腹瀉及發燒症狀就醫，經檢查發現梨形鞭毛蟲寄生蟲感染，透過藥物治療後康復；因男嬰家中飼養貓狗寵物，醫籲家中養寵物應注意衛生，避免孩童感染。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，男嬰「謙謙」出現腸胃炎不適症狀時，一天解便次數達5至6次，多半是水狀或糊狀，家長原以為是吃水果引發腹瀉，就醫時發現發燒症狀，經醫師安排糞便檢查發現有梨形鞭毛蟲寄生蟲感染，據家長說明家中養貓狗等寵物，男嬰經藥物治療已恢復健康。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清說明，梨形鞭毛蟲是一種有移動能力的單細胞原蟲，人類是梨形鞭毛蟲的天生宿主，孩童比成人更容易出現症狀，感染部位以十二指腸及小腸為主，更驚人的是梨形鞭毛蟲囊體可於潮濕環境存活數月之久。

賴永清指出，梨形鞭毛蟲主要是透過「糞口感染」，傳播途徑如飲用污染水、接觸糞便或經由蒼蠅散播病菌；「謙謙」的爸媽養貓近5年，及1隻狗養1年多，男嬰平常也喜歡接觸貓狗，可能是因為這樣接觸到寄生蟲。

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至於臨床症狀，賴永清說，常見為急性水狀腹瀉或慢性脂肪下痢腹瀉（糞便浮油），也可能出現腹痛、上腹部窘迫、腹脹，甚至吸收不良、體重減輕及輕微發燒，少部分則沒有明顯症狀。

賴永清呼籲，家中寵物務必定期驅蟲及糞便篩檢，寵物毛髮也應定期清理，只要摸過毛小孩、清理排泄物後都要記得洗手，尤其家中有新生兒更要確切落實，讓毛小孩陪伴孩子一起健康長大。（編輯：陳仁華）1111208