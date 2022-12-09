席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活[影]

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僵硬人症候群是一種罕見的神經病變，通常會先從患者下背和下肢近端開始出現肌肉僵硬的狀況。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社網站9日電）加拿大女歌手席琳狄翁（Celine Dion）因罹患僵硬人症候群，部分巡演場次被迫延期或取消。這個罕見疾病是一種由於自身免疫系統異常導致的神經病變，會導致患者軀幹、肢體肌肉僵硬，影響日常生活。成因是什麼？如何治療？盛行率多高？以下整理罕見疾病基金會的說明帶你看懂。

席琳狄翁8日在個人Instagram影片中表示，她近日被診斷出罹患僵硬人症候群，出現痙攣症狀，「影響到我日常生活的方方面面，有時候讓我走路困難，而且不讓我照習慣的唱歌方式運用我的聲帶。」她也為此延期並取消部分歐洲巡迴演出。

盛行率

僵硬人症候群可能發生在任何年齡與性別，大約每100萬人中有1人受到這種疾病影響。好發年紀介於30歲到60歲之間，女性患者數量約是男性的兩倍。

症狀

僵硬人症候群通常會先從患者下背和下肢近端開始出現肌肉僵硬的狀況，影響患者走路，席琳狄翁也在影片中自述僵硬人症候群「有時候讓我走路困難。」也因為會出現嚴重的肌肉僵硬症狀，僵硬人症候群常被誤診為帕金森氏症、纖維肌痛症候群等其他病症。

這種疾病還會讓患者對於聲音、光線等刺激感到敏感，進而誘發肌肉痙攣的症狀。偶發性的肌肉痙攣可能造成患者跌倒，並伴隨劇烈的疼痛，嚴重時還會使患者骨折。

多數患者會同時合併有其他自體免疫方面的疾病，包括第一型糖尿病、甲狀腺炎、白癲風等。另外，也有部分人出現自律神經失調、關節變形的狀況。

成因

僵硬人症候群的成因還不是很清楚，但多數患者血液中會出現麩胺酸脫羧基酶（GAD）抗體。GAD是合成中樞神經一種抑制性傳導物質GABA的重要酵素，GAD若遭到抗體破壞，可能導致中樞神經抑制功能不足，使肌肉產生過強的活動而變得僵硬。

另外，僵硬人症候群的遺傳模式目前仍未知，大多為散發性個案。

治療方式

目前還沒有可以完全治療僵硬人症候群的方法，但可以透過按摩、針灸等療法緩解，使用免疫球蛋白藥物可幫助減少痙攣的發生，或是使用肌肉鬆弛劑、止痛藥等改善肌肉僵硬症狀。僵硬人症候群雖然會嚴重影響患者日常生活，但只要及早治療，仍可以有效控制。（編輯：林傑立）1111209