台灣私立大專向中國喊話 盼2023年重啟陸生來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）多名台灣私立大專代表今天在台北舉辦座談會，強調目前台灣已全面開放境外學生入境，希望兩岸相關單位積極協商，於2023年重啟「陸生來台」，讓青年有更多機會增進彼此的瞭解。

「陸生來台」在2016年高峰時，一度有4.1萬人在台灣高等教育就學。但中國政府於2020年4月以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，片面宣布暫停各地畢業生來台，只有已在台灣大專就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀，導致在台人數迅速下滑，目前只剩4000餘人。

隨著國際疫情逐步趨緩，台灣今年11月已全面開放學位生、非學位生等各種身分的境外生來台。多名台灣私立大專領袖今天受海峽兩岸教育交流促進協會及「大學問網站」邀請，在台北召開座談會，向中國政府喊話，希望能重啟「陸生來台」。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，他一直鼓勵學生到海外唸書，換個環境看看世界，中國每年有1000多萬名大學生畢業，卻只有110萬人順利考上研究所，很多優秀學生無法升學，對社會是很大的損失。他認為兩岸學術交流在疫情前就已進行多年，重啟陸生來台只是「一念之間」。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥表示，兩岸教育交流不該中斷，「只有增進彼此瞭解，未來發展才會更好。」他提到中國有大量「專升本」（專科升本科，以取得大學文憑，類似台灣的專科生插大）需求，台灣技職教育世界有名，可與德國、日本、澳洲同樣位於頂尖水平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

私立教育事業協會理事長、中國科技大學校長唐彥博表示，今天的座談會是由民間先遞出「橄欖枝」，希望兩岸相關單位關注「重啟陸生來台」議題、展開協商。他認為兩岸交流是互惠、互利，台灣也可讓中國教師來台移地教學或學術合作。

靜宜大學監察人陳振貴表示，「陸生是兩岸的和平天使，來得越多，對兩岸和平發展是有幫助的。」他也觀察到，中國政府近來已有一些鬆綁跡象，呼籲台灣政府也應逐步放寬陸生來台的限制，例如採認更多中國高校（大學）的學歷。（編輯：張雅淨）1111213