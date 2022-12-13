桃鐵地下化鳳鳴臨時站 功成身退後擬改設咖啡廳

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桃園鐵路地下化主體工程今年已動工，因配合地方需求增設2處臨時站，未來地下化完工通車後，其中鳳鳴臨時站的站體會保留，擬改為咖啡廳、自行車補給等休閒功能。（交通部鐵道局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月13日

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）桃園鐵路地下化正施工中，因配合地方需求，增設2處臨時站，經費多約新台幣10億元，未來地下化完工通車後，鳳鳴臨時站的站體擬改設咖啡廳，平鎮臨時站則會拆除。

鐵道局今天在交通部例行記者會，說明「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」進度。

鐵道局北部工程處長郭林堯說，桃園鐵路地下化主體工程今年已動工，配合地方需求增設2處臨時站，經費約10億元，將分別於民國113年11月及115年5月啟用，當地下化完工通車後，臨時站將功成身退，其中6.13億元建的鳳鳴臨時站的站體會保留，可能改為咖啡廳、自行車補給等休閒功能。

郭林堯指出，平鎮臨時站的費用為4.97億元，因用地有部分是地方道路，地方政府協調暫時占用，鐵路地下化完工通車後就必須拆除。

根據行政院核定的桃園鐵路地下化報告，計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，改建3座既有車站（桃園、內壢、中壢），新建5座通勤車站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮），全長17.9公里，總建設經費約1048億元（不含臨時站），分2階段通車，

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第1階段（桃園、內壢及中壢站）預計118年4月通車，第2階段（其餘5座通勤站）預計119年7月通車。

鐵道局說，桃園鐵路地下化完工後，將拆除8座高架橋、8座地下道及消除20處平交道，有助改善都市景觀促進土地整體開發，且桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23車站以共構方式興建， 鐵路在地下1、2層，捷運在地下3、4層，通車後有效串聯機場捷運及桃園捷運路網，大幅提升軌道路網整體運輸效益。（編輯：管中維）1111213