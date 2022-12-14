勞動部：強化夜班職場安全 員工遇暴力事件可退避

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（中央社記者張雄風台北14日電）勞動部今天表示，針對夜班員工職場安全，已與各大超商等零售業者達成共識，包含遇暴力事件可退避、無須承擔財物損失等；並會進行實際查察，若違法可罰雇主新台幣3萬到30萬罰鍰。

桃園市紙雕師蔣嘉凱因不滿遭規勸戴口罩，持刀刺死超商店員，事後自稱罹患精神疾病，經桃園地院審理，認定蔣男故意殺人且無精神異常，13日判處死刑，褫奪公權終身。可上訴。

勞動部今天發布新聞稿表示，事件發生後，就員工職場安全及勞動權益部分，已邀集各大超商等零售業者，召開「預防職場暴力精進措施研商會議」，並於會議中達成多項共識。

勞動部進一步說明，會議共識包含業者應全面檢討夜班員工保護措施，並以員工安全為第一優先；員工若遇暴力攻擊事件，可自行退避，無須承擔財物損失賠償義務；各營運據點實施風險評估及檢討緊急應變處理程序，並配置適當人力，落實員工相關教育訓練；且對於遭受傷害員工，提供必要補償及協助。

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勞動部表示，為使雇主強化夜間工作危害預防與管理，勞動部整合職業安全衛生法現有相關規定，已訂定「職場夜間工作安全衛生指引」，強化職場暴力的風險評估及夜間工作安全衛生之重要查核事項，並宣導周知及提供查核表供事業單位依循，以增進勞工於工作場所夜間工作的安全與健康。

勞動部會責成勞動檢查機構派員執行夜間檢查，以實際查察夜間工作現況，若雇主未依職業安全衛生法相關規定辦理，即處以新台幣3萬到30萬罰鍰；未來將滾動檢討各項作為，以精進職場危害預防措施。（編輯：陳政偉）1111214