成大和加拿大多倫多大學簽約 展開校級合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立成功大學與加拿大多倫多大學14日簽署合作備忘錄，在外交部北美司長徐佑典（左2）見證下，由成大副校長蘇芳慶（右2）、國際長王筱雯（右1）及多倫多大學助理副校長亞歷克斯．米海利迪斯（Alex Mihailidis）（左1）完成簽署。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）國立成功大學和加拿大多倫多大學今天簽署合作備忘錄，將展開廣泛型校級合作，且偕同台加兩國產業界推動「學生跨國實習專案」，未來學生可赴新創公司或企業創新部門實習。

成大今天發布新聞稿指出，在外交部北美司長徐佑典見證下，成功大學與加拿大多倫多大學上午在成大博物館簽署合作備忘錄，由成大副校長蘇芳慶、國際長王筱雯及多倫多大學助理副校長亞歷克斯．米海利迪斯（Alex Mihailidis）完成簽署。

成大表示，未來兩校將共同展開科研計畫、協同課程、教職員生交換計畫、學生實習、學術交流等廣泛型校級合作，且偕同台加兩國產業界推動「學生跨國實習專案」（International Entrepreneurship Highways，簡稱IEH計畫），拓展人才交流管道，未來學生可赴新創公司或企業創新部門實習。

蘇芳慶指出，成大致力於學研成果落實社會應用，成大和多倫多大學在醫療照護、智慧應用的學術能量，有目共睹，他期待兩校合作後將有更多亮眼貢獻。

徐佑典表示，加拿大政府近期發佈印太戰略，表態欲與台灣延伸更多合作面向，他肯定成大在高等教育端積極締結台灣和加拿大的雙邊合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞歷克斯．米海利迪斯則說，加拿大政府近期提出印太戰略，是近15年來針對國際合作最高金額的投資計畫之一，包含研究與教育等領域，台灣在其中扮演國際夥伴要角，他樂見兩校重視共同目標與永續夥伴關係。

加拿大多倫多大學創校於1827年，每年發表的科研論文數量在北美僅次於哈佛大學，引用數量位居世界前5名；成大和多倫多大學2016年至2021年共同著作論文44篇，主要領域是醫學、生化、神經科學、環境科學、微生物暨免疫學。（編輯：郭諭儒）1111214