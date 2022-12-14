美國貝克休斯油田服務公司 捐成大6億元軟體

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（中央社記者張榮祥台南14日電）美國貝克休斯油田服務與裝備公司今天宣布捐贈20套「地質建模－地質力學－儲集層模擬」整合型平台軟體JewelSuiteTM給成功大學工學院及資源工程學系，總價值逾新台幣6億元。

成功大學發布新聞稿指出，成大和美國貝克休斯油田服務與裝備公司今天舉行捐贈儀式，由貝克休斯油田服務與裝備公司宣布捐贈20套「地質建模－地質力學－儲集層模擬」整合型平台軟體JewelSuiteTM給成大工學院及資源工程學系，以提升成大師生在地質減碳領域的二氧化碳地質封存（CO2 storage）與地熱能源（Geothermal Energy）開發的技術深度。

成大工學院長詹錢登期許貝克休斯油田服務與裝備公司的捐贈及合作，擴展學術界對能源技術產業的視野，進一步促使台灣地熱與碳封存產業逐漸茁壯，給予台灣更多能源方向。

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成功大學資源工程學系教授暨成大地熱碳封存與石油策略研究中心主任謝秉志指出，地熱能源與二氧化碳地質封存，是台灣邁向2050淨零排放的關鍵戰略；成大是台灣唯一具有教學及整合石油地質與石油工程技術的學術機構，透過石油工程的技術導入，可加速台灣地熱能源開發及碳封存工程的實現。

謝秉志表示，貝克休斯油田服務與裝備公司捐贈的JewelSuiteTM軟體，具備地質與儲集層工程的一體化技術，和成大技術整合能力相當符合，將提供專業技術整合服務於台灣地熱開發及碳封存工程需求，協助台灣成功邁向淨零排放目標。（編輯：陳仁華）1111214