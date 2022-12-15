中年女經痛吃補不見好 中醫籲生理期飲食宜清淡

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南一名48歲女子因想改善經痛、手腳冰冷等情況，冬季頻繁食用麻油雞、薑母鴨進補，吃完症狀卻更明顯，經中醫調理逐漸緩解，醫師建議，女性生理期飲食應以清淡為佳。

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉今天告訴中央社記者，這名病患平常容易手腳冰冷，每次生理期來潮時常感腰痠、腹痛與頭暈，嚴重時甚至需請假休息，加上年紀已近更年期，生理期來潮時間逐漸不固定，且症狀在天氣冷時更嚴重。

許晉嘉表示，病患為了想改善這些症狀，天氣較冷時就頻繁食用麻油雞、薑母鴨等食補，但每次吃完症狀卻更明顯，後來決定尋求中醫調理，經診斷後給予藥物配合飲食衛教及運動調理，最近幾次生理期症狀逐漸緩解，手腳也不再常冷冰冰。

許晉嘉指出，入冬後氣溫下降，許多人喜歡吃補養生，有些女性會像這名病患一補就出事，如有生理期來潮時經量突然大增、經期提前或延後、排便不順甚至嚴重腹痛等情況，可能就不適合吃屬性偏熱的食補。

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許晉嘉指出，冬日常見的食補整體而言多偏熱，這些熱性食物若給燥熱體質的人食用，容易出現嚴重口乾舌燥、頭暈、噁心嘔吐、血壓升高等症狀，從中醫觀點來看，生理期前及行經期間較不適合進補，尤其體質燥熱或有子宮病變的病人更不適合大補，經期飲食應以清淡為主。

許晉嘉指出，體質的判斷不能依賴單一症狀，切勿單純因怕冷或常手腳冷，就直斷自己是虛寒體質，可尋求中醫師協助診斷。（編輯：陳清芳）1111215