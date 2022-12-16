移工一站式服務元旦啟動 估每年5萬組受益

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）勞動部今天宣布，明年起開辦移工一站式服務，提供新聘或逾5年未參加講習的家事移工的雇主，在移工入國日5天前上線申請入國講習及5項申辦事項，每年約5萬對雇主與移工受益。

勞動部公布新措施，勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國指出，在監察院、立委也提出建議下，勞動部與內政部、衛生福利部跨部門及單位合作，歷經一年多整合家事移工入國法定應辦理事項的法定規定、作業流程及資訊系統，建置一站式服務申辦。

蘇裕國說，過去雇主須於移工入國3天內通報地方政府檢查生活照顧、入國15天內辦理聘僱許可（約7個工作日核發）、入國15天內辦理外僑居留證（約10個工作日核發），之後再辦理職業災害保險及全民健康保險等作業，「移工一站式服務」可讓原需1至1.5個月完成的事項，縮短為移工3日完訓時即可完成。

蘇裕國說明，勞動部從12月20日起開放「移工一站式服務網」，讓雇主及仲介公司登錄申請明年1月1日以後入國的新聘家事移工，同時在桃園、高雄成立「移工一站式服務中心」，只要雇主從國外新聘及聘僱逾5年未參加講習的家事移工，都要採此新制登錄申請。

新制規定雇主要在移工入國前5天上線登錄申請。蘇裕國舉例，若新聘的家事移工是明年元旦預定入國，雇主最晚要在12月27日前上線申請入國講習，同時登錄移工基本資料，線上申辦聘僱許可、居留許可、加入職災保險、全民健保及辦理入國通報生活照顧檢查等5項法定事項，並檢附法定應附文件。

蘇裕國提醒雇主，若未完成登錄及申請作業，家事移工會留在母國機場，無法前來入國工作。

關於移工入國講習部分，蘇裕國說，服務中心會接人安排入住、上課，共8小時3天2夜課程，由雙語講師結合影片教學，第3天上午交由雇主或仲介公司接回，當天就能取得聘僱許可、外僑居留證，並完成職災保險、全民健康保險及生活照顧入國通報等作業。

新制所需預算方面，蘇裕國說，期間雇主要給付薪資，上線登錄、食宿、接送入住等費用由勞動部補助，服務人員聘僱100多人，委由中華民國工業協進會執行，每年編列新台幣3億元支付，來自就業安定基金，繼家事移工，外籍漁工會是未來優先擴增服務的對象，也會研議其他機構、產業製造類等適用。（編輯：管中維）1111216