災保法強制15萬家事移工納保 雇主應協助繳保費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部勞保司今天表示，災保法上路後，家事移工為強制納保對象，雇主每季應協助家事移工繳納職災保險費，統計今年8月應納保的家事移工約15萬人。

「勞工職業災害保險及保護法」已於今年5月1日施行。勞動部今天在例行業務說明會中表示，外籍家庭幫傭或看護工（家事移工），應依法強制納保，以獲工作安全保障。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗指出，現在勞保局會主動比對家事移工的聘僱許可資料，每年將在2月、5月、8月及11月的25日前寄發保險費繳款單；統計今年8月的被保險人（家事移工）約15萬1628人。

陳文宗說明，如果雇主沒有按期繳納，會加徵滯納金，每天增加0.2%，上限20%；若依目前基本工資新台幣2萬5250元來計算，一季（3個月）保險費僅須繳納約135元，還是呼籲雇主不要忘記繳納。

勞動部說明，根據災保法規定，登記有案雇主應為所屬勞工加保職業災害保險，一旦未加保且發生職業災害，勞保局會發給勞工保險給付金額再向雇主追償。

據勞動部統計，全台投保單位達75萬9916個、人數達1102萬多人；截至11月初，勞工發生職災卻未加保者已追償12件、金額達560萬2315元，其中有4件已繳回268萬3249元。（編輯：陳政偉）1111122