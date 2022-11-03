遠洋外籍漁工舊約最低月薪 112年起調升至550美元

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）漁業署今天表示，為強化外籍船員薪資保障，5月20日修正相關辦法，要求薪資由雇主、台灣仲介直接給付，在此之前簽舊約者，最遲明年起每月最低薪資從450美元調高至550美元。

行政院農業委員會漁業署發布新聞指出，5月20日已修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，強化外籍船員薪資保障，要求薪資直接給付，並自7月1日起將每月最低薪資從450美元調升至550美元，5月20日新制上路前已簽署勞務契約（舊約）者，最慢明年1月1日起調高至550美元。

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有關薪資直接給付部分，漁業署說明，按照過往申訴案件調查結果，因委由外國仲介發薪方式，經常發生剋扣薪資等弊端，新制除要求雇主必須足額與直接給付，並規定只能由雇主或台灣仲介給付薪資，不得交由外國仲介給付，藉此避免不當的薪資剋扣。

另外，漁業署補充，9月26日招募檢查人力到位後，也進行漁船勞動條件檢查、至經營者與仲介機構處所檢查等工作，確認工資數額與發放方式、工時與休息時數、船居生活條件等情形，截至10月底，已檢查漁船196艘、經營者處所27處、仲介27處，確認符合規定，藉此杜絕紛爭，保障台灣遠洋漁船外籍船員勞動權益。（編輯：管中維）1111103