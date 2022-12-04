移工買電動自行車要雇主同意 公總允檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北4日電）電動自行車開始領牌納管，移工要買車前必須出示雇主同意書，時代力量立委邱顯智等人批評是歧視。交通部公路總局今天表示，將邀相關部會討論，會找其他替代方案。

根據道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法修正條文，自今年11月30日起，微型電動二輪車應投保強制汽車責任險並登記、領用、懸掛牌照始可行駛道路，若未領用牌照行駛，公路監理機關可處車主新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰並禁止行駛。

邱顯智日前批評公路總局公告，外籍藍領移工登記微型電動二輪車，應檢附雇主同意書，根本是歧視藍領移工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局接受中央社記者訪問時回應，會有這項規定是因為在民國83年時，曾經有規定移工在路上若發生車禍或有違規，雇主也要負相當責任，因此移工買車必須提供雇主同意書，確保雇主知情。

公路總局表示，既然現在相關規定有所疑慮，下週會找交通部、勞動部及台灣國際勞工協會等移工團體共同開會討論替代方案，但一定要達到交通管理及交通安全2個目的。（編輯：管中維）1111204