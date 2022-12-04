更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
未來一週東北季風增強探17度 北部東半部有雨
首頁 / 生活

移工買電動自行車要雇主同意 公總允檢討

2022/12/4 19:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北4日電）電動自行車開始領牌納管，移工要買車前必須出示雇主同意書，時代力量立委邱顯智等人批評是歧視。交通部公路總局今天表示，將邀相關部會討論，會找其他替代方案。

根據道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法修正條文，自今年11月30日起，微型電動二輪車應投保強制汽車責任險並登記、領用、懸掛牌照始可行駛道路，若未領用牌照行駛，公路監理機關可處車主新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰並禁止行駛。

邱顯智日前批評公路總局公告，外籍藍領移工登記微型電動二輪車，應檢附雇主同意書，根本是歧視藍領移工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局接受中央社記者訪問時回應，會有這項規定是因為在民國83年時，曾經有規定移工在路上若發生車禍或有違規，雇主也要負相當責任，因此移工買車必須提供雇主同意書，確保雇主知情。

公路總局表示，既然現在相關規定有所疑慮，下週會找交通部、勞動部及台灣國際勞工協會等移工團體共同開會討論替代方案，但一定要達到交通管理及交通安全2個目的。（編輯：管中維）1111204

#邱顯智
#公路總局
#交通部
邱顯智
台塑越鋼廠污染求償案 立委聲援受害者盼司法救濟 選舉挫敗 時力2日起先辦3座談會蒐集建言檢討
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族