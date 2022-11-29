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電動自行車掛牌納管 北市：不可載人要戴安全帽

2022/11/29 15:56
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（中央社記者陳怡璇台北29日電）微型電動二輪車（電動自行車）明天起掛牌納管，台北市交通局提醒需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎， 不可載人，需戴安全帽等。

台北市交通局表示，電動自行車從今年11月30日、也就是明天起，更名為「微型電動二輪車」，強制納入監理牌照管理，包括需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎乘，並須遵守道路交通管理規定，否則依法開罰。

交通局表示，11月30日起，已使用中經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章的微型電動二輪車，2年內應完成登記、領用及懸掛牌照，車輛所有人應儘速至監理所站辦理，避免受罰。

交通局提醒，微型電動二輪車駕駛人年齡須滿14歲以上、不得載人，需戴安全帽，最大行駛速率為25km/h以下，不得擅自變更電子控制裝置與規格。

交通局說，考量微型電動二輪車與行人、腳踏自行車速度差異，已公告微型電動二輪車禁止行駛人行道及市區自行車道，不過河濱自行車道除外。（編輯：李錫璋）1111129

#交通局
#台北市交通局
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