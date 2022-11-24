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45萬輛電動自行車 明年底掛牌可免徵450元規費

2022/11/24 15:40（11/24 15:51 更新）
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電動自行車自30日起須掛牌納管，交通部公路總局24日表示，明年12月底前掛牌者，可免收450元規費。圖為電動自行車商家。（中央社檔案照片）
電動自行車自30日起須掛牌納管，交通部公路總局24日表示，明年12月底前掛牌者，可免收450元規費。圖為電動自行車商家。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北24日電）鑑於電動自行車事故增加，電動自行車從11月30日起須掛牌納管，為了要鼓勵45萬輛的舊車可以提早掛牌納管，交通部公路總局今天說，明年12月底前掛牌者，可免收450元規費。

微型電動二輪車（電動自行車）掛牌納管30日上路，規費新台幣450元，使用中的電動自行車可在2年內完成領牌，公路總局將與多個單位合作，提供到點服務。

為了要鼓勵45萬輛舊車提早掛牌，公路總局今天表示，30日起至明年12月底，45萬輛電動自行車可免收牌照規費300元及行車執照規費150元，總計共450元。

公路總局說，今年1至8月電動自行車事故約有5800件，比去年同期約4900件多，造成33人死亡。

公路總局強調，電動自行車最大行駛速率在時速25公里以下，車重不含電池40公斤以下（或含電池60公斤以下），因屬於慢車，之前不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速、交通事故增加及事故無法理賠等原因，有必要加強管理。（編輯：陳清芳）1111124

#電動自行車
#微型電動二輪車
#掛牌
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