移工留才久用核准逾千名 勞部鼓勵產業、機構申請

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）勞動部今天表示，4月30日起推動「移工留才久用方案」，合計產業類及社福類迄今有1835名資深移工申請，已核准1047名，鼓勵須長期穩定技術性勞動力的產業、機構等提出申請。

勞動部今天發布新聞，鼓勵有需求的產業、機構等可就「移工留才久用方案」提出申請。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦指出，勞動部鼓勵國內雇主可依規定將目前所聘僱的優秀資深移工及取得國內大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為中階技術人力，適時填補企業所需長期穩定的技術性勞動力。

他說，統計顯示，迄今提出申請的資深移工有1835名，其中產業類960名、社福類875名；已核准1047名，其中產業類588名、社福類459名。

陳昌邦舉例，有1家在彰化縣經營金屬表面處理業的製造業雇主，十分重視員工的教育訓練及工作安全環境，且所聘僱的資深移工表現優秀，目前已陸續申請留用9名資深移工轉任為中階技術人力；雇主告知過去有優秀資深移工在台超過法定年限（12年）就必須返國，所以政策一發布就積極提出申請，轉任為中階技術人力。

他並說，此案例的資深移工也告知，不必擔心年限一到就必須返國，而且薪資也提升，未來職涯發展更有前景。

陳昌邦重申，其實移工轉任中階技術人力後，未來可銜接移民政策，同時適時補充製造業等特定產業及社福照顧需求的勞動力缺口，進而改善人口結構；截至2030年目標為8萬名，至明年底為1萬名，鼓勵產業、機構等積極提出申請。（編輯：陳政偉）1111125