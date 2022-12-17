早安世界》入冬首發低溫特報 北台灣今入夜下探6度高山可能降雪

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寒流將到，中央氣象局16日對台灣本島發布今年入冬以來首次低溫特報，預估北台灣最冷時間點落在17日晚間到18日清晨。圖為16日北市信義商圈逛街民眾。中央社記者謝佳璋攝 111年12月16日

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入冬首發低溫特報 北台灣今入夜下探6度高山可能降雪

中央氣象局16日針對台灣本島發布今年入冬以來首次低溫特報，包含台北市、新北市等12縣市亮橙色燈號，代表有持續攝氏10度左右或出現6度以下氣溫的機率，預估北台灣最冷時間點落在17日晚間到18日清晨，中南部及花東則落在18日晚上到19日清晨。寒流報到讓合歡山、玉山與雪山等3000公尺以上高山有機會迎來入冬後首波降雪，17日整天到18日清晨的下雪機率都很高。（看完整報導）

美參院通過國防授權法 外交部：挺台質與量達歷史新高

美國聯邦參議院15日表決通過國防授權法案，授權政府在未來5年提供台灣百億美元軍援，法案後續將送交總統拜登簽署完成立法並正式生效。外交部指出，此法案涉台內容廣泛且具體，不但包括外國軍事融資及區域緊急庫存等各種強化台灣安全的具體倡議，也涵蓋授權成立台灣學人計畫、強化台美經濟、教育、衛生合作、支持台灣國際參與等各項重要友台議題條文，挺台的質與量達到歷史新高。考量台海近日緊張局勢升溫，參眾兩院外委會兩黨議員敦促兩院兩黨領袖在下次撥款法案中通過對台灣額外軍援。（看完整報導）

退撫新制三讀 明年7/1後新進公務員改用確定提撥制

立法院會16日三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，規定民國112年7月1日以後初任公務人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制。在新制之下，公務員在任職期間與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%，公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25%。提繳退撫儲金費用不計入提繳年度薪資收入課稅。（看完整報導）

日本二戰後國防政策重大轉變 新版安保戰略允許擁有反擊能力

日本政府16日在臨時內閣會議上通過新版國家安全保障戰略，內容載明自衛隊將擁有包括攻擊敵方飛彈基地在內的反擊能力，這是二次大戰後日本安全保障政策的重大轉變。新版戰略文件提到中國持續擴軍帶來空前挑戰，日本軍事、經濟力等現狀遭片面改變，壓力升高。新版文件並揭示將採購美製艦射型戰斧巡弋飛彈，並規範反擊須符合「必要且最小限度的實力行使」等3要件，同時提到有必要因應網路戰、混合戰，採機動性網路防禦，以防患未然。（看完整報導）

北韓稱成功測試固體火箭發動機 金正恩指示研發新戰略武器

北韓官媒16日報導，軍方在國家領導人金正恩監督下已測試「高推力固體燃料發動機」，並證明它的可靠及穩定性，為研發新型戰略武器系統提供保證。正在加速核子與飛彈計畫的北韓持續打造使用固體燃料的飛彈，這類飛彈更穩定，且能在幾乎沒有預警或準備時間的情況下發射。（看完整報導）

白紙運動後中國防疫急速鬆綁亂象叢生 民眾批當局未做好準備

中共在反封控白紙運動後宣布放寬防疫管制，但各地連日來持續傳出買不到退燒藥、醫師帶疫上班等亂象，從嚴格清零一夜間轉為與病毒共存，卻明顯未做好鬆綁的相關準備工作。美國之音報導，有民眾批評當局像在賭氣，「撒手啥都不管」，未做好藥物儲備，還挑冬天流感容易爆發的時候放寬管制。中國抗疫3年，全國重症病床卻不到14萬張。截至11月28日，80歲以上長者疫苗追加劑接種率僅約40%，60歲以上未接種疫苗者約2800萬人。近日中國農村確診數大增，留守的獨居老人染疫後無藥可用，只能打電話向外地子女求助；BBC中文網報導，民眾搶藥潮已蔓延到香港和澳洲。（看完整報導）

歐盟通膨17個月來首降 歐洲央行警告明年會再升

歐盟統計局16日發布歐盟區11月經濟指標，其中通膨率因為能源價格下修，自10月的11.5%高峰下滑至11.1%，不僅是2月開始的俄烏全面戰爭引爆能源通膨危機以來首次降低，也是17個月來首見。歐盟經濟信心指數同時出現9個月來首次回升。歐洲央行總裁拉加德已警告明年1、2月通膨可能略微回升，有些國家的食物等民生物價還有可能再次上漲，她並對升息保持鷹派立場。（看完整報導）

專訪／美核融合技術突破 研究人員：難度有如登陸月球

美國核融合研究近日取得重大突破，負責研究的勞倫斯利佛摩國家實驗室物理研究人員韋柏接受中央社記者專訪表示，成功實現「能量淨增益」目標花了60年，任務困難程度有如人類登陸月球。研究團隊的任務是把192道雷射光束，匯聚到如螞蟻一般大小的氫電漿球上加熱，製造近似太陽發熱般的巨大能量，但任何微小細菌都可能毀掉實驗。由於這項技術可提供無限乾淨能源，何時可商轉發電受矚，韋柏說技術發展要視資源投入多寡，他們全力將目標放在下一個10年。（看完整報導）

法國總教練德尚神調度 盼打破世足60年連霸魔咒

4年1度的世界盃足球賽上屆冠軍法國隊能否衛冕成功，將決定於台灣時間18日晚間11時與阿根廷的決戰。法國近來在國際賽連戰皆捷，總教練德尚是當中靈魂人物，他曾經是傑出國腳，如今成為懂得激勵人心的教練，他說：「贏球很難，尤其是在世界盃，而衛冕更難。要有球技和天賦，但只有這些也不夠。沒有精神、正確的心態和決心，不可能在世界盃這樣高水準的比賽贏球。」在過去24年，拿下世足冠軍的隊伍在下一屆都未能踢進決賽，而上一支蟬連冠軍的隊伍是巴西，那已經是1962年的事，距今正好60年。（看完整報導）

桃園機場轉機將不再免費 擬收500元設施使用費

桃園機場現行僅對入境旅客收取500元機場服務費，日前交通部民航局長林國顯認同民進黨籍立委劉世芳提出的轉機服務費建議，著手規劃收取相關費用。桃園機場公司總經理范孝倫16日說明研商細節，初步規劃將收取500元轉機過境設施使用費，後續要報交通部核定，且航空公司也要修改票務系統，上路時程待定。（看完整報導）