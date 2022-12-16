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外交部：感謝美國國會支持台灣 通過國防授權法

2022/12/16 15:24
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（中央社記者游凱翔台北16日電）美國參議院今天通過2023國防授權法案，5年提供台灣百億美元軍援。外交部表示，對於美國國會兩院兩黨以此重大立法作為，再次展現對台灣一致、堅決且強力的支持，外交部表示由衷感謝。

外交部下午表示，美國聯邦參議院於美東時間15日表決通過「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）的兩院協商版本，由於聯邦眾議院上週已表決通過法案，因此這項法案國會程序已全部完成，後續將送交美國總統拜登正式簽署，即完成立法並正式生效。

外交部指出，此法案與台灣有關的內容廣泛且具體，不但包括「外國軍事融資」（FMF）及「區域緊急庫存」等各種強化台灣安全的具體倡議，也涵蓋授權成立台灣學人計畫、強化台美經濟、教育、衛生合作、支持台灣國際參與等各項重要友我議題的條文，挺台的質與量達到歷史新高。

對於美國國會兩院兩黨以此重大立法作為，再次展現對台灣一致、堅決且強力的支持，外交部表示由衷感謝。

外交部說明，依據美國相關法規制度，國防授權法案立法完成後，尚待於撥款法中相應納入具體金額，才可確保款項到位，外交部將持續與國會友人保持聯繫，密切關注國防授權法案相關款項在撥款法案中的審議進度及各項友台條文的落實情形。

外交部強調，將持續在現有堅實友好基礎上，與美國密切聯繫合作，以穩健步伐深化雙邊夥伴關係，善盡區域成員責任，共同維護台海及區域和平與穩定。（編輯：蘇志宗）1111216

#外交部
#台灣
#國會
拜登
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