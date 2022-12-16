美參院通過國防授權法案供台百億軍援 國防部：有助印太和平

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（中央社記者游凱翔台北16日電）美國參議院今天通過國防授權法案，5年提供台灣百億美元軍援。國防部回應，誠摯感謝美國國會展現強勁支持，此舉有助確保印太區域和平穩定，將持續依敵情威脅與自我防衛需求，有條不紊強化建軍備戰工作。

美國參議院以83票贊成、11票反對，通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購。接下來將送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效；不過，法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。

國防部中午發布新聞稿表示，誠摯感謝美國國會展現強勁支持，推動友台法案，相關措施有助國軍建軍備戰、確保印太區域的自由開放與和平穩定。

國防部強調，將持續依敵情威脅與自我防衛需求，有條不紊強化建軍備戰工作，恪盡職責、確保國家安全。（編輯：蘇志宗）1111216