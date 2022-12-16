國防授權法案過關 美兩黨議員提對台軍援15億美元

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）考量台灣緊張局勢升溫，中國可能對台灣動武，美國參、眾兩院外委會兩黨議員今天敦促兩院兩黨領袖在下次撥款法案中，通過對台灣的額外軍援。

他們呼籲至少撥5億美元軍援給台灣，以及授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority）從國防部庫存挪用價值10億美元的防衛物資或服務給台灣。

美國參議院今天通過2023年度「國防授權法案」（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。

眾院已在上週通過國防授權法案。法案接下來將送交白宮，待總統拜登簽署後生效。授權法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國參、眾兩院外委會兩黨議員今天共同致函籲請國會領導階層，在下次撥款法案中，通過對台灣的額外軍援。

發起聯名信的兩黨議員包括參院的民主黨籍外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍重量級參議員里契（Jim Risch）以及眾院的民主黨籍外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、共和黨籍重量級眾議員麥考爾（Michael McCaul）。

他們在信中表示，台灣緊張局勢升溫，美國擔心中國可能入侵台灣，因此敦促國會兩黨領袖對台灣提供的額外軍援。

信中寫道：「台灣面臨的威脅既緊迫且規模空前…正如烏克蘭戰爭所示，美國在衝突發生前向夥伴提供具戰略性、長期的安全援助至關重要，才能在衝突發生前有效阻止，並在必要時對侵略行為做出反應。」

這封信呈交參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）以及眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111216