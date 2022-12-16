美參院通過國防授權法 綠委：直接幫助台灣實質安全

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（中央社記者郭建伸、范正祥台北16日電）美國參議院今天通過2023年度國防授權法案。民進黨立委王定宇表示，國防授權法案是對台灣實質安全、盟友關係、軍事合作都直接幫助；國民黨立委溫玉霞表示，雖象徵台美友好，但是否提出附帶條件仍待觀察。

美國參議院以83票贊成、11票反對，通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購。接下來將送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效；不過，法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，這次國防授權法案綁定的台灣政策法案章節，有幾個特色，例如提供每年20億美元、5年共100億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，這筆經費甚至可用於採購台灣自己生產的國產武器，也可用在美國對台的軍事服務和訓練課程，以及可提升台灣防衛能力的裝備硬體。

王定宇指出，2023年的國防授權法案，可說是近20年來對台灣最實質重要的立法，美國參眾兩院通過後，接著將送往白宮；若簽署生效，對台灣實質安全、台美盟友關係、台美軍事合作互動、直接挹注經費等，都有絕對幫助。

王定宇表示，安全仍要靠台灣自己，但仍感謝美方朋友幫忙。

外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟在臉書表示，這次國防授權法案明定台灣與主要非北約盟國享有同樣待遇，優先取得美國「超額防衛物資」，並呼籲邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。

趙天麟表示，國防授權法案待美國總統拜登簽署後生效，感謝美國參眾兩院對台灣的支持，盼繼續與盟友攜手，共同為區域和平全力以赴。

外交及國防委員會成員、國民黨立委溫玉霞受訪表示，國防授權法案過關象徵台美關係友好，但也要看美國對台灣有無提出附帶條件，美國把手伸這麼遠，對台灣會造成什麼樣的影響，台灣自身必須有所深思，如果因此會把台灣推向更危險，那就不見得好。

溫玉霞表示，國防授權法案是意味可以授權，不是必定授權，金額也不多，比起台灣每年向美國的龐大軍購，可援助台灣的金額真的並不多。

另外，外交及國防委員會成員、國民黨立委馬文君受訪時說，國防授權法案的內容還要再細看內容，不能只是注意台灣希望的部分，必須看整個內容。（編輯：蘇志宗）1111216