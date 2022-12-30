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學者：若動用軍事融資 應爭取國軍長期駐美訓練

2022/12/30 20:45（12/30 20:50 更新）
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（中央社記者游凱翔台北30日電）戰略學者揭仲今天表示，台灣訓練環境地狹人稠，未來若須動用20億美元外國軍事融資（FMF），應向美爭取國軍駐美國的長期、大型訓練計畫，如同空軍長駐路克基地汲取作戰觀念，進一步提升整體戰力。

美國總統拜登簽署2023財政年度綜合撥款法案（FY2023），讓法案正式完成立法，針對台灣的部分，撥款法案編列20億美元預算提供台灣「外國軍事融資」（FMF）貸款，但未納入2023財政年度國防授權法案（2023NDAA）授權提供台灣5年共100億美元的無償軍援。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，他不贊成動用20億美元FMF，原因在於美方仍有許多「同意出售但尚未交運」的對台軍售，且國軍近年要接裝許多新式武器系統，若再以FMF軍購新裝備，恐難以訓練。

因此揭仲建議，由於台灣訓練環境地狹人稠，若真要動用，可動支部分金額，並跟美國洽談「國軍駐美國的長期大型訓練計畫」，透過提升交流的層級並長時間接受訓練，以利汲取作戰觀念，進一步提升國軍整體作戰能力。

揭仲說明，基於訓練需求，空軍派遣F-16V（BLK20）戰機長駐美軍在亞利桑納州的路克基地，接受美方戰術戰法等訓練。當年空軍執行此計畫時，海軍及陸軍也盼比照辦理卻遭國防部拒絕，原因在於空軍戰機駐美的訓練計畫，預算支應的高峰是海陸兩軍在台訓練預算加總的兩倍。

針對外界質疑，美國軍援是想賣武器，又順便貸款給台灣。外交部對此澄清，20億美元FMF必須經台美雙方合意，不是強迫推銷，「如果台灣不需貸款，美國也絕不會強迫」，因為美方當初立法目的是希望透過NDAA確保台灣在需要時，可動支上述5年、100億美元額度，並在美國自身預算有限前提下，保留台灣運用資金彈性。

外交部重申，強化國防、保衛家園本來就是台灣自己的責任，政府也會善盡責任，確保投入足夠國防預算，以強化不對稱作戰能力。（編輯：林興盟）1111230

#台灣
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