更多編輯台推薦新聞：
利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯
國際

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演
生活

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐盟通膨17個月來首降 歐洲央行警告明年會再升

2022/12/16 20:40（12/16 20:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟統計局發布最新通膨數據，11月歐盟27國通膨率11.1%，是連續17個月來首次下降。（圖取自Pixabay圖庫）
歐盟統計局發布最新通膨數據，11月歐盟27國通膨率11.1%，是連續17個月來首次下降。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）歐盟統計局發布最新通膨數據，11月歐盟27國通膨率11.1%，是連續17個月來首次下降。但歐洲央行總裁昨天警告，物價壓力在明年1、2月很可能會再上升。

歐盟統計局（Eurostat）今天發布歐盟區11月經濟指標，其中通膨率自10月的11.5%高峰下滑至11.1%，不僅是俄烏戰爭引爆歐洲能源通膨危機以來的首次降低，也是17個月來首見。主要原因來自能源價格的下修。

同時，歐盟的經濟信心指數（economic sentiment）出現9個月來首次回升，但仍遠低於疫情前的水平。

不過歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）提醒大家別高興得太早。歐元區19國11月通膨率從10月的10.6%降至10%，12月的數字也可能再降，但她昨天警告2023年1、2月通膨可能會略微回升，因為數據將反映民眾年度能源合約更新，而且有些國家的終端零售物價還未對通膨衝擊完全反應，代表食物等民生價格還有機會再漲。

因此拉加德對升息保持鷹派，她說：「我們沒有在放慢（升息）速度，我們在做長期打算。」

通膨首降的新聞確實讓歐洲人開心不起來，比利時首都布魯塞爾今天再度出現大型罷工，機場、火車、地鐵大幅停擺，抗議能源費居高不下、薪資跟不上通膨。

當地居民提供給中央社記者的能源帳單顯示，瓦斯和電費從2月的276歐元（約新台幣9020元）漲到8月的894歐元（約新台幣2.9萬元），10月又再跳到1468歐元（約新台幣4.8萬元），漲幅實令一般民眾吃不消，他被迫尋求家人資助。

從歐盟統計局公布各會員國11月通膨率，最低的是西班牙6.7%，最高是匈牙利的23.1%，前三大經濟體德國、法國、義大利分別為11.3%、7.1%、12.6%，比利時則為10.5%。（編輯：黃自強）1111216

11月歐盟通膨數字雖出現17個月來首次下降，但民眾生活面對的能源帳單是從2月不到300歐元一路跳升，到10月已近1500歐元。中央社記者田習如布魯塞爾攝 111年12月16日
11月歐盟通膨數字雖出現17個月來首次下降，但民眾生活面對的能源帳單是從2月不到300歐元一路跳升，到10月已近1500歐元。中央社記者田習如布魯塞爾攝 111年12月16日
#歐盟
#通膨率
#歐洲央行
延伸閱讀
歐洲央行升息2碼 調高2022通膨預測至8.4%英國11月通膨放緩至10.7% 自41年高點滑降歐盟達成碳關稅協議 預計2023年10月起試行當寒冬遇見衰退 全球中央剖析經濟逆境
俄烏戰爭
莫迪與蒲亭通話 籲外交手段解決俄烏衝突蘇貞昌接見大橋光夫 盼日本協助台灣加入CPTPP
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族