蘇貞昌：101座橋梁需重建補強 已完成100座

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋重建完成，預計今天下午3時通車，行政院長蘇貞昌上午出席通車祈福典禮說，經總體檢全國2萬6000座橋梁，其中101座要立刻重建、補強，只剩一座明年4月完工。

蘇貞昌致詞表示，下午就要通車，感謝鄉親的體諒和工程團隊的辛苦，政府也痛定思痛總體檢全國2萬6000座橋梁，其中101座橋梁要立刻重建、補強，至今已完成100座橋梁，只剩一座明年4月完工。

蘇貞昌說，政府並建立橋梁監管制度，每座橋梁都要有人管，管也要管到位，這一切都是「經一事長一智」，雖是「亡羊但已經補牢」。南方澳跨港大橋今天重建完成，他要求立刻完成交接，日後由台灣港務股份有限公司維護，維護一定要到位，且對重車載重限制一定要嚴格要求。

蘇貞昌說，「打斷手骨反而勇」，這段期間對鄉親感到抱歉，感謝大家體諒，現在橋已完成，生意一定會更好，生活更方便，有了新的景點，一定會更受國人矚目，可以看出在蔡總統領導下，對地方的重視、事件的面對及政府的效率，讓全國能更安全、更好、更發展，希望大家一起努力，讓台灣更好。

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南方澳跨港大橋於民國108年10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船，造成6名外籍漁工喪命。新橋於109年7月16日開工，主橋P7墩柱第14節塊5月間因施工瑕疵決定拆除重做，原定9月18日通車也因此延後，以確保新橋可使用百年安全無慮。

新橋總長796.53公尺，其中橋梁長595公尺、引道長201.53公尺，設計以「鯖浪奇緣」為主題，採用鯖魚意象的特殊橋梁造型，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台。（編輯：張銘坤）1111218