嶄新南方澳大橋下午通車 總統：期待轉型重生

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宜蘭縣南方澳跨港大橋重建完成，18日下午通車，總統蔡英文（圖）上午出席通車祈福典禮致詞表示，她很高興跟大家一起見證，也期待南方澳的轉型重生。（總統府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月18日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）歷經2年5個多月，南方澳跨港大橋重建完成今天下午通車，總統蔡英文今天出席祈福典禮說，她很高興跟大家一起見證，也期待南方澳的轉型重生，為南方澳帶來嶄新發展的契機。

蔡總統上午前往宜蘭縣，出席「南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮」時表示，2019年10月1日，南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，也對當地交通、經濟及觀光造成重大影響，感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政院團隊，積極協助災後重建，也讓工程順利進行。

蔡總統說，這幾年來，大橋重建的過程中充滿了考驗，除了舊橋的拆除，新橋的設計、重建，更要面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的挑戰。相信新橋在今天通車後，能讓周邊商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳帶來嶄新發展的契機。

蔡總統表示，未來，這座造型獨特的景觀大橋，不僅是南方澳的新地標，也是凝聚地方的重要象徵，讓漁民返航時一看到，就知道回到溫暖的家，而全台灣的所有人民看到這座嶄新的大橋，也都會感受到南方澳的積極轉型重生。

此外，蔡總統說，4年前，政府投入新台幣1億7000多萬元，拆除並重建南方澳舊有的第1魚市場，現在，透過更明亮、寬敞的空間規劃，可以提供更優質的消費及參觀場域，建築外觀也以「大船入港」意象設計，相信可以帶動南方澳的觀光發展。

蔡總統說，政府未來會繼續努力，改善漁港的相關規劃設施，提升蘇澳港埠建設及周邊觀光景點，讓南方澳繼續成為重要的漁貨交易地點，也成為大家喜愛的觀光勝地，共同帶動宜蘭的發展及繁榮。（編輯：張銘坤）1111218

宜蘭縣南方澳跨港大橋重建完成，預計18日下午3時通車，上午並舉辦通車祈福典禮。（總統府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月18日