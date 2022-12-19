Netflix：與台灣創作者合作 把華語內容帶到全球

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（中央社記者吳家豪台北19日電）Netflix亞太地區內容副總裁金珉暎今天表示，COVID-19疫情改變人們消費內容的方式，亞太區對內容需求變得更多樣性，語言界線被突破，門檻變低；Netflix在台灣未來發展可期。

新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的第4屆亞洲新媒體高峰會今天舉行，首度來台演講的串流影音平台Netflix亞太地區（不含印度）內容副總裁金珉暎分享採購與監製韓劇經驗，以及如何與國際平台打交道、把韓流輸出全世界。

2016年11月加入Netflix的金珉暎，是當時Netflix內容團隊在亞洲首先加入的數名員工之一，早期駐點新加坡。她說，當時Netflix在亞洲發展剛起步，關鍵是要贏得合作夥伴的信任，她常背著背包、穿著運動鞋，一家一家公司拜訪。

金珉暎指出，「我的工作是要確保公司不僅在韓國成長，在亞洲也要成長，做出正確選擇，即使選錯了，公司也能從中學習經驗」。

談到Netflix在韓國發展的轉捩點，金珉暎認為，韓國創意內容已有相當的觀眾基礎，Netflix希望把韓國內容變得更多元化，即使講韓文也能「講到人家心坎裡」，在全世界找到觀眾，因此韓國產業合作夥伴開始用不同眼光看待Netflix。

為了確保戲劇和節目能觸及全球觀眾，金珉暎表示，內容一定要取得在地觀眾共鳴，否則很難取得全球觀眾共鳴，創作者必須用擅長方式講故事，運用更多想像力，才能夠在全球造成影響力。例如「魷魚遊戲」就是很好例子，Netflix花費很多心思選擇劇中包含哪些遊戲，以免全球觀眾覺得太複雜或看不懂。

她也提到，華語內容與英語內容非常類似，在不同地區有不同文化和特色，但最終仍要注重說故事能力，「永遠要挑戰自己極限」。華語內容產業的基礎已經很好，Netflix未來也會持續與台灣創作者和製片團隊合作，把華語內容帶到全球市場，雖然現在還不是最理想狀態，但相信未來會愈來愈好。

談到Netflix亞太內容政策是否受疫情影響，金珉暎說，過去2、3年COVID-19疫情改變了人們消費內容的方式，現在觀眾消費的內容量很大，也有開放心胸接受各式各樣內容，不只有影集，也會看電影及紀錄片，現在對內容需求非常多樣性，她感到相當興奮。

從「魷魚遊戲」、「寄生上流」等熱門韓國作品來看，金珉暎認為，很多內容都有辦法突破語言界線，門檻確實變低，現在Netflix正努力把門檻降得更低，這是她看到疫情後觀眾最大的改變。（編輯：郭無患）1111219