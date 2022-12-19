早安世界》世足冠軍賽阿根廷PK大戰4比2勝法國 梅西5度叩關完美收尾
世足冠軍賽阿根廷PK大戰4比2勝法國 梅西5度叩關完美收尾
卡達世界盃足球賽今天上演精彩絕倫的冠軍戰，尋求衛冕的法國在正規賽和延長賽兩度追平比分，與阿根廷以3比3戰成平手，但阿根廷在梅西率領下於PK大戰以4比2勝出，睽違36年奪得隊史第3冠。梅西5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞如願抱回大力神盃，為個人最後一次世足之旅寫下完美結局。另外，梅西榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，在冠軍賽包辦3分的法國前鋒姆巴佩累計單屆進球8顆，得到「金靴獎」。（看完整報導）
寒流發威台南以北最低6度 21日再迎冷空氣到耶誕節
中央氣象局說，18日晚間至19日清晨是這波寒流最冷時間點，台南以北低溫下探6度，各地有機會出現今年最低溫，預估21日將有另一波冷空氣南下，對台灣的影響將持續到25日，但水氣少，下雪機率不高。近日全台連續低溫，17、18日2天共接獲135件內科OHCA救護案，但與天冷因素有多大關聯性，尚需醫院判定。（看完整報導）
本土COVID-19疫情連降9週後反轉 病例數可能持續增加
本土個案18日新增1萬5034例，比上週日增加1000例，升幅約為7.1%。這是COVID-19本土疫情連降9週後首次反轉，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析，考量社區仍有未感染者及重複感染風險，加上疫苗效力減退，不排除未來幾週本土病例數繼續上升，他並提醒民眾戴好口罩及接種疫苗對防止感染的重要性。（看完整報導）
北京染疫死亡數激增停屍間1格塞2屍 網友批盲目開放釀悲劇
中國政府急轉彎放寬防疫後染疫人數激增，據港媒報導，中國從搶藥搶疫苗醫療擠兌不幸演變成喪葬擠兌，業內人士透露，醫院停屍間爆滿，一個存放遺體的格子塞進兩具遺體，北京殯儀館24小時不停轉焚燒。中國網友批評「這是盲目開放造成的悲劇」。中國疫情專家張文宏表示，感染高峰期即將到來，這輪疫情須準備2至4個月，社區基層醫療面臨壓力，守好才能避免患者衝擊二級、三級醫院。（看完整報導）
中國採檢業發防疫財3年1.6兆 核酸盛世落幕「大白」失業
中國放寬防疫政策，從清零轉向與病毒共存，「核酸盛世」終於退場，據估計，核檢行業藉疫情獲驚人暴利，中國光是今年與防疫相關的預算就高達約520億美元（約新台幣1.6兆元），估計占中國國內生產總值的1.5%至1.8%。隨著核酸盛世終結，因為穿著白色防護服被稱為「大白 」的核酸檢測等防疫工作人員也跟著失業。（看完整報導）
中國採集上百萬藏人DNA 跨國議員籲徹查技術共犯
「對華政策跨國議會聯盟」的15國近30名國會議員16日向各自國家的外交部發出公開信，要求調查國內技術供應商是否為中國在西藏大規模蒐集DNA樣本的共犯，並暫停與具潛在聯繫企業往來。這份連署公開信引用人權調查報告，指控中國當局2016年起開始在西藏大規模採集DNA，有學者認為，中共可能藉由收集DNA對西藏人民進行某種形式的社會控制。（看完整報導）
下屆世足賽北美見 美國實力增強2026有主場優勢
今年世足賽美國隊換血成功，年輕陣容踢出驚奇，放眼4年後將享有主場優勢，更上層樓希望無窮，同時洗刷外人對美國成見：號稱運動強國但常「關起門來自己玩」。華盛頓郵報球評表示，美國隊本屆世足表現顯示國家隊正在培養新一代人才，打造更細膩球風，證明「在男子足球界，美國隊不再是別人眼中的笑柄」。（看完整報導）
黃敏惠順利連任 嘉義市長任期將達17年創4屆紀錄
嘉義市長黃敏惠連任成功，她之前就曾任2屆嘉義市長，4年前回鍋勝選，今年順利連任，總計擔任4屆嘉義市長，任期可達17年之久。黃敏惠選後表示，這是民主的勝利，連任是責任的開始，希望中央要兌現對嘉義市所開的建設支票。民進黨候選人李俊俋表示，已致電恭賀黃敏惠，也希望對方能參考他的政見，讓嘉義市更加美好。（看完整報導）
私校退場審議會確認 國光商工、華濟永安高中等6校解散
私校退場審議會18日召開，會中確認花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校法人解散，將辦理清算。其中3校（國光商工、大同高商、益新工商）曾試圖改辦，轉型為藝術或社會福利基金會，但被教育部駁回，如今走向清算，剩餘財產將歸公。（看完整報導）
專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
在網路申請銀行帳戶時，必須上傳證件照、輸入個人資料，但有時因為照片沒有拍好，還得重新來過，如何在數位世界證明「你就是本人」，是問題也是商機。由一群白帽駭客創立的新創公司Authme，瞄準數位身分驗證商機，以人工智慧技術為基礎提供一站式方案，甚至能透過人臉皮膚紋理、血液流動狀況偵測，破解近期的深偽技術（deepfake）。（看完整報導）
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