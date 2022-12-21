鼓勵境外生留台就業 台科大辦13場企業說明會

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為了鼓勵境外生畢業後留台就業，台灣科技大學近期一連舉辦13場企業徵才說明會。圖為企業代表會後接受學生提問。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）為了鼓勵境外生畢業後留台就業，台灣科技大學近期一連舉辦13場企業徵才說明會，人才需求涵蓋電資、工程、管理等領域，吸引約270名學生報名。

台科大今天發布新聞稿，目前校內境外學位生（不含陸生、港澳生、僑生）有1000餘人，多來自印尼、越南、衣索比亞、馬來西亞、印度等國，且多數是研究生，符合台灣企業對外籍白領從事研發、產品管理、以及市場調查的人才需求。

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台科大近期舉辦的徵才說明會，吸引中鼎工程、鈊象電子、晶元光電、中興工程、華碩電腦、矽品精密等企業參與。有企業特地安排印度籍的台科大校友返校，分享自身的背景與工作經歷，期盼能招募到更多新血。

台科大指出，這次的企業徵才說明會，是配合執行教育部「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」，一方面協助企業延攬人才，一方面協助外籍學生在地深化，結合企業力量，形成一個正向循環，吸引更多優秀國際人才來台就讀。（編輯：陳政偉）1111221