提升學生英文能力 成大推Coursera平台課程

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成功大學和國際Coursera平台合作，由校方提供1000個帳號給學士班大一至大三學生使用，112年起學生將可無上限修習國際Coursera平台英文專業課程。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月21日

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（中央社記者張榮祥台南21日電）成功大學今天宣布，成大和國際Coursera平台合作，由校方提供1000個帳號給學士班大一至大三學生使用，民國112年起無上限修習Coursera平台英文專業課程，提升學生英文能力。

成大今天發布新聞稿指出，成大積極強化學生專業英語能力，推動英語授課，由校方提供Coursera的1000個帳號給學士班大一至大三學生使用，其中200個帳號給深耕扶助及經濟文化不利的學生優先申請，落實公平受教機會與資源。

成大表示，112年起，成大學生將可無上限修習國際Coursera平台英文專業課程，從成大選課系統自由選擇系所開設的Coursera課程，學生若通過課程測驗與認證，同時所屬系所認列學生修習Coursera專業課程，課程學分數就納計學生畢業學分數。學生也可修習非系所開設的Coursera課程，一旦通過測驗，就獲得Coursera頒發的證明。

另外，成大通識中心將於111學年度第2學期、暑假、112學年度第1學期開出30門Coursera通識課程，讓學生暑假時也能在家中修習各類課程。

Coursera是一個國際線上教育平台，目前和全球逾250所大學或機構夥伴合作，提供超過2100種跨領域課程主題，以提升學員的國際職場競爭力。（編輯：謝雅竹）1111221