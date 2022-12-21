重啟商機 林務局出書讓國人了解10種常見國產材

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）林務局將2017年宣示為「國產材元年」，逐年為產業重新發展扎根，近2年自給率推進至1%，今天並發表新書「臺灣木材大揭祕：常見國產木材利用手冊」，要讓國人了解常見10種國產材。

行政院農業委員會林務局今天舉辦「『臺灣木材大揭祕：常見國產木材利用手冊』新書發表會」，於書中介紹常見的10種國產木材及台灣木材標章，引領國人重新認識國產材，可至國家書店、五南文化廣場購買。

林務局說明，書的目次並有Q&A單元，進一步介紹國產木材製品的品質管理、等級區分制度及木材製品腐朽、受昆蟲及白蟻危害的原因與現象及其防止方法等，不論是一般消費者、建築、木藝產業人士，都能經由閱讀了解國產材多元應用方式。

萬事起頭難，林務局長林華慶接受媒體聯訪指出，從2017年宣布「國產材元年」起，重新布建產業鏈結，以利重啟發展，近年持續推進國產材、國產林融入建築使用，在此之前，國產材自給率僅0.5%，近2年終於超過1%，不過距離2027年自給率要達5%目標還有一大段路要走，將持續努力推動。

除了布建產業各方面發展，社會教育也要同步運作，林華慶說，台灣1980年代時不准砍伐天然林，但是連人工林也疏於經營，觀念就過度扭曲了，砍樹未必是罪惡，因為人工林的栽培，原本就是要作為木材使用，且人類生活脫離不了使用木材，永續經營及使用人工林，有多重意義與效益。

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他舉例，目前國內進口木材裡，至少有3成來自國外天然林，使用國內人工林生產的國產材，可降低對國外天然林的過度使用，並減少對棲息其中的紅毛猩猩等生物生存的危害。

林華慶並說，況且國產林最適應在地環境，耐用性優於絕大多數進口木材，又是可再生資源，有規劃經營使用，可源源不絕，砍下的木材可製成各種家具、建材、工藝品等，新栽植的樹也會吸收更多的二氧化碳，有利未來達成碳中和的永續目標。（編輯：陳仁華）1111221