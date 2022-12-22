國際郵輪公司看好台灣商機 遊艇業與東南亞簽MOU

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亞果遊艇總經理唐玉書（圖）22日在高雄表示，已由董事長侯佑霖代表與東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club簽署合作備忘錄，成為亞果第2個跨國合作遊艇會，將持續帶領會員走出國際，體驗不同國家風情的海洋生活。中央社記者曾以寧攝 111年12月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）針對疫後海洋旅運商機，港務公司今天表示，已有國際郵輪公司開始販售台灣母港航程，顯示對台灣市場有信心；遊艇業者則與東南亞遊艇會簽署MOU，盼帶會員體驗異國海洋生活。

歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，邊境解封後因遲遲未有國際郵輪復航台灣港口，台灣港務公司日前宣布推出史上最優惠國際客船優惠，爭取各大國際郵輪復航台灣。

港務公司今天告訴中央社記者，台灣在疫情前一直是各大郵輪公司在亞洲的重要客源，國境解封時程雖較歐美國家晚，但與日、韓等東亞國家相近，有助串聯航線，尤其是疫情前很受歡迎的台灣－日本航線等。

港務公司指出，郵輪靠港需要約3到6個月的前置期，目前最快預計明年3月就會迎接郵輪靠港，近日也已有國際郵輪公司販售自台灣出發的航程，顯示對台灣市場相當有信心；高雄港旅運中心也預計在明年啟用，將有助於發展南向航線，會有與基隆港不同的發展優勢。

此外，台灣最大遊艇集團亞果遊艇總經理唐玉書今天透過新聞稿表示，已由董事長侯佑霖代表與東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club簽署MOU（合作備忘錄），成為亞果第2個跨國合作遊艇會，將持續帶領會員走出國際，體驗不同國家風情的海洋生活。

亞果遊艇指出，面對國門重啟，海洋休憩硬體設施與服務面都已準備就緒；集團去年也攜手高雄市政府展開港市合作，與澳洲頂尖遊艇碼頭品牌Walcon Marine Australasia合作打造愛河灣亞果遊艇碼頭，透過AI系統，打造台灣首座5G智慧碼頭，並整合周邊海洋觀光休憩商機，盼打造全國唯一遊艇服務產業生態圈。（編輯：陳仁華）1111222