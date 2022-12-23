從小愛組裝模型 台科大生在國際技能競賽奪金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣科技大學學生雷豐嶽從小喜歡鋼彈、樂高，求學時參與機械等職類競賽，一直沒有好成績，但後來轉到「外觀模型製作」職類，逐漸展露天分，今年在瑞士參與國際技能競賽，為台灣拿下金牌。

台科大今天發出新聞稿，2022年國際技能競賽，校內共有20名選手參賽，拿下2金、6銀、2銅、8優勝，再創佳績。

其中不分系學生雷豐嶽，先前畢業於大甲高工機械科，於「外觀模型創作職類」項目中，以優異表現打敗南韓三星、日本豐田員工等勁敵，為台灣代表團首獲金牌。

雷豐嶽曾4次參與技能競賽，一開始選擇「綜合機械」和「工業機械修護」職類，儘管平日、假日都不間斷地練習，一直沒有好成績。後來轉到「外觀模型創作」職類，成績才一路向上。

雷豐嶽從小就喜歡組裝鋼彈、坦克模型、樂高積木，非常喜歡實作。他提到累積多次挫敗經驗後，心智也越來越成熟，更知道自己需要什麼，衝勁也比以前更大。

國際技能競賽中，須將既有的工程圖呈現出來，不論是模型、噴漆、組裝、尺寸、顏色，都要一模一樣，講求速度、精準測量和細緻度。更讓雷豐嶽感到刺激的是，比賽中遇到工具短缺的狀態，十分考驗臨場應變。

雷豐嶽表示，還好在出國前就有做過少東西也要做得出來的訓練，可在現場臨危不亂地找到解決方式。這次出國讓他開了眼界，未來會加強語言能力，希望能跨領域朝電機發展。

台科大不分系蕭聖儒則在「電氣裝配」職類獲得金牌，更因是今年度最高分的金牌選手，榮獲國家最佳選手殊榮。

蕭聖儒提到，競賽重視細節和精度，各種布線都要兼顧外觀和功能性，各種開關、電器、燈具都要能有效控制，同時也要會寫程式。

蕭聖儒希望朝自動控制的領域發展，他也會持續接一些室內裝配案子，磨練自己的技術。

台科大指出，近年為技能競賽國手們量身打造應用科技學士學位學程，有更大的選課彈性，配合就學就業精進計畫，送國手們出國交流、實習，持續精進技藝和加強語文能力，期盼能為台灣培養各職類國際菁英。（編輯：陳政偉）1111223