林鐵竹崎車站影像展24日登場 回放記憶與情感

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阿里山林鐵竹崎車站「一崎．一會」影像展24日將正式開展，內容豐富多元，包含日治時期邊框印有細膩花紋裝飾的阿里山林鐵明信片，以及各時期的竹崎車站車票等。（林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月23日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）阿里山林鐵及文資處表示，竹崎車站是阿里山林鐵平地線、山地線交界，早期是物資匯流處，也曾是影視戲劇取景處，明天起在車站舉辦影像常設展，回放記憶與往日情感。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，竹崎車站「一崎．一會」影像常設展將於明天開幕。將以車站風光、周邊遺跡、人與車站、橋梁之繫、火車影像、文書珍藏等6個分類來回放在地民眾與車站的記憶及情感。

林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，竹崎車站曾是影視戲劇拍攝取景處，例如1983年電影「兒子的大玩偶」、2011年電視劇「戀戀阿里山」都在此拍攝，車站也是阿里山林鐵平地線與山地線交界，是林木資源輸送帶的一環，還是早期物資匯流之處，存留著豐富的文化資產。

他表示，「一崎．一會」影像常設展的資料是歷時1年多清查圖書文獻所得，還有嘉義縣竹崎鄉立圖書館、竹崎在地耆老與民眾提供的展品。

周恆凱指出，影像展蒐集早期竹崎車站尚未擴建時木製候車月台的影像，附近牛稠溪橋第1代木造橋、第2代水泥橋至第3代鋼梁橋的照片，以及各式火車行經竹崎車站的影像等歷史畫面。

此外，還有日治時期邊框印有細膩花紋裝飾的阿里山林鐵明信片，以及各時期竹崎站的車票，包括月台票、各式紀念車票等。

林鐵及文資處長黃長妙修表示，竹崎車站影像常設展「一崎．一會」於每天上午8時至下午5時開放自由參觀，歡迎民眾搭乘阿里山林業鐵路列車到竹崎，感受這裡的鄉土風情、歲月靜好。（編輯：戴光育）1111223

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處23日表示，「一崎．一會」竹崎車站影像常設展24日將開幕，展覽以「車站風光」、「周邊遺跡」、「人與車站」、「橋梁之繫」、「火車影像」、「文書珍藏」共6大分類呈現，回放在地民眾與車站的記憶及情感。（林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月23日