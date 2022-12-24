台大擬審查性平會學生委員政見 遭批違憲

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣大學今年5月選舉性別平等委員會學生委員，部分候選人提出「制裁台女」、訂閱色情網站等政見引起爭議。台大原打算修法，設置審查機制，卻在校務會議上遭到師生反對，認為有違憲疑慮。

經過校務會議一番討論，台大校長管中閔裁示，因牽涉廣大，先暫時撤案。管中閔並提到，他同意學生代表的觀點，若要設定審查機制，也該依學生自治的精神來訂定。

台大今年5月進行「十合一」選舉，選出各類學生代表，其中包括性別平等委員會學生委員5人，部分候選人政見引發爭議，例如「制裁台女、終結噁男」、「一拳一個自助餐（指女權自助餐）」、學校期刊增訂成人情色網站、在校內草皮設置性專區等，在網路上引發廣泛討論，民主進步黨籍立委吳思瑤也曾質詢，要求比照中央選舉委員會作法，建立政見審查機制。

台灣大學今天召開校務會議，正式修正通過「性別平等教育委員會設置辦法」，第5條新增規定，學生委員的政見如果違反「性別平等教育法」第1條、第2條的疑慮，會由性平會輪值小組提供建議，修正後才能刊登政見。

候選人如果不配合修正政見，仍然可以繼續參選，但有爭議的政見就不會刊登。

不過上述議案，在校務會議上引起學生代表反彈，認為事先審查學生選舉的政見，「邏輯相當危險。」擔心未來校內各種學生代表選舉的政見都會要審查，例如環安委員要事前被審查是否有環安精神等。

也有具法律背景的教師代表發言指出，學生政見如果出現一些性笑話或性別不正確的言語，刊登出來確實有些尷尬。但學校若要設置審查機制，須考慮可能產生的後遺症，也有違反憲法精神的疑慮。

經過一番討論，校長管中閔裁示先撤案，再重新研擬。他並提到，若要設定審查機制，也該依學生自治的精神來訂定。（編輯：陳政偉）1111224