更多編輯台推薦新聞：
射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金
運動

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現
生活

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現

美國體育主播代班氣象連線 雪中嘲諷對話影片逾730萬次觀看
國際

美國體育主播代班氣象連線 雪中嘲諷對話影片逾730萬次觀看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北中南低溫刷新入冬紀錄 明日白天回溫 28日大台北有雨
首頁 / 生活
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 生活

乙醯胺酚退燒藥暫無缺貨 食藥署26日討論防搶購

2022/12/25 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北25日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現普拿疼退燒藥缺貨狀況。衛福部食藥署長吳秀梅今天說，現階段由藥局勸說民眾限量購買，是否有進一步更強制手段防搶購，明天與業者討論。

台灣普拿疼退燒藥缺貨，衛生福利部第一階段由藥局向顧客進行勸導性購買限量，但非強制性限購。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前曾表示．在藥局勸說民眾限量購買後，若搶購情況仍然嚴重，才考慮實施「暫時性實名制」購買退燒藥。

吳秀梅今天傍晚告訴中央社記者，據食藥署監控資料，現在國內乙醯胺酚成分的退燒藥，僅有普拿疼出現缺藥或較難叫貨狀況，其他同成分藥物都沒有類似問題，研判可能與廠牌知名度有關。她強調，學名藥和原廠藥一樣好，呼籲民眾不要搶購。

吳秀梅說，退燒藥與口罩使用頻率並不相同，退燒藥有需要才要用，不像口罩必須每天配戴，所以家中其實有一盒退燒藥就夠了，至於是否走向「退燒藥實名制」，仍待明天與業者開會後，了解是否需要進一步管制，及實際上有什麼問題才會決定。

根據食藥署上週提供數據，國產口服退燒藥物暫無短缺，與普拿疼同成分的乙醯胺酚藥品，庫存量約5400萬顆，原料藥仍有10.6個月用量，生產數量約21萬多顆；非類固醇消炎藥的布洛芬藥品庫存量約91萬顆，原料藥可生產5個月供應量，數量約450萬顆。（編輯：管中維）1111225

#吳秀梅
#食藥署
#衛福部
吳秀梅
普拿疼等退燒藥缺貨 薛瑞元：擬由藥局勸導顧客限量購買 食品輸中註冊期限爭議 王必勝：所有產品皆被提前
王必勝
10大疫苗議題 兒童該不該打COVID-19疫苗居首 退燒藥缺貨藥局公告限購 藥妝店籲民眾勿搶購囤貨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拆除俄軍地雷遇死劫 3名烏克蘭人員殉職