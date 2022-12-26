飯店春節迎客不忘毛小孩 同享年菜、走春儀式感

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）2023年春節連續10天假期，很多人安排國內小旅行時都想帶家中毛小孩同行，不少飯店設想周到，無論年菜或走春活動，不忘讓毛小孩同享儀式感。

花蓮理想大地渡假飯店日前發布新聞稿，特別為毛孩家庭推出寵物年菜「澎湃餐盒」，研發製作包括：牛肉鮮食可愛腳掌、雞肉鮮食可愛腳掌、口感豐富的雙色肉丸子、義式麵餃、南瓜洋芋花卷、菠菜肉肉可麗露及時令蔬果，讓毛孩過年多吃無負擔，並與家人歡喜圍爐。

理想大地寵物友善旅館有設置專屬島區獨棟別墅，讓毛孩也能住進坐擁萬坪綠地草原的五星級服務飯店，與主人共享頂級服務。

理想大地推出的「玉兔迎春－毛孩旅行趣」住房專案，從小年夜至大年初四，2天1夜入住西班牙主題別墅，每房新台幣上萬元，含2大人及1隻毛孩。

理想大地也為毛孩準備專屬備品寵物毛巾、寵物床、毛墊、專屬容器、洗毛精、尿墊、撿便袋，還有入住寵物好禮及毛家庭伴手禮。

屏東墾丁福華小灣會館也邀民眾帶毛寵一起出門走春，館內客房可讓寵物與主人同房同住，客房備足寵物的日常用品，另外在戶外區域設置毛孩草地休憩公園、毛孩運動場及戶外毛孩沖水區，友善寵物住宿期間的活動空間，也設有專屬的戶外停車格，臨近客房區域以減輕主人攜帶寵物時的行動負擔。

春節期間入住墾丁小灣會館經典客房每房每晚7000多元起；入住精緻客房每房每晚8000多元起，皆含2客自助早餐，經典寵物友善客房每房限接待1隻毛孩，精緻寵物友善客房至多可帶2隻毛孩。

寵物保姆平台「毛小愛Fluv」也針對想趁春節出國旅遊，還不知如何安排毛孩去處的民眾提供「居家寵物寄宿」媒合服務，飼主可在30秒內透過「毛小愛Fluv」APP搜尋並預約附近一對一、不關籠的客製化的居家寵物寄宿服務。

而寵物每日的「吃喝拉撒睡」與寵物健康狀況都會透過APP回報，全程含保險、安全第3方線上付款、保障雙方，讓飼主安心，飼主只需支付平台服務媒合費用。（編輯：張雅淨）1111226

寵物保姆平台「毛小愛Fluv」針對想趁春節出國旅遊還不知如何安排毛孩去處的民眾提供「居家寵物寄宿」媒合服務。（毛小愛提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月26日