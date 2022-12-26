春節返台潮 指揮中心將討論邊境防疫是否加強

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）中國疫情升溫，據指揮中心監測，以境外移入個案基因定序分析，暫時沒有發現中國的新變異株，但面對春節返台人潮，指揮中心今天下午將與專家討論邊境防疫是否有加強的必要性。

中國官方昨天早上公告，即日起不再發布每天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊。指揮中心預期中國隨元旦、春節連假返鄉人流將增加傳播風險，疫情將自城市向農村地區擴散，推估整體疫情可能持續逾3個月。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，因為中國疫情升溫，近2週確實有發現中國境外移入個案比例增加趨勢，考量農曆春節將至，還是要嚴陣以待，所以將與專家討論現行情勢，分析台灣邊境防疫規格是否需要調整。

至於台商仍無法透過小三通返台，王必勝強調，計劃返台的台商、台生及台胞，可以透過現有的4個航點回來，機場都有開放，指揮中心也已經向民航局查證，各日期都有3至6成空位，可以搭飛機回台。

隨著中國疫情不斷升溫，外界關注中國是否可能出現新變種病毒。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，上週針對7例中國境外移入個案進行定序，其中2例為BF.7株、其他5例為BA.5.2株，與中國官方公布趨勢一致，主要流行BA.5.2及BF.7，未發現中國新變種病毒，將繼續嚴密監視。

羅一鈞說，對台灣而言，無論是境外或本土，仍以BA.5株為多數，但是本土BA.2.75株有逐週微幅增加趨勢，有增加成為下一波主流病毒株的可能性；另外，國際間觀察到BQ.1株也可能逐步增加，預估上述2個變異株都可能在下一波流行後期明顯增加。

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隨著國內疫情也逐步上升，台灣口服抗病毒藥物存量受關注，目前倍拉維（Paxlovid）存量為29萬人份，預計可使用152天，莫納皮拉韋庫存是8.1萬人份，預計可使用232天；兩種藥物數量相當充足，請醫師和民眾不用擔心，如有需要時可能再添購。

至於台大公衛學院教授詹長權近期在臉書指出，2022年COVID-19很可能是僅次於癌症和心血管疾病成為台灣人的第3大死因，王必勝認為，台灣認定COVID-19死因時，只要死亡診斷有寫到都認定與COVID-19相關，定義較寬鬆，歸類10大死因時，還需要由統計處進一步統計。（編輯：管中維）1111226