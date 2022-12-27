一般雇主聘僱外籍看護工 可請領補助1500元

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（中央社記者張雄風台北27日電）勞動部今天表示，針對聘僱外籍家庭看護工的一般雇主，聘僱期在今年8月10日至12月31日者，每月可請領新台幣1500元補助，最多4個月，依規定最遲應在明年1月3日前提出申請。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，因應家事移工自今年8月10日起調整每月薪資至2萬元，發展署提供雇主部分薪資補助配套措施，依規定一般雇主（非屬經濟弱勢雇主）應在明年1月3日前提出申請。

發展署補充，聘僱外籍家庭看護工的一般雇主，有效聘僱期間落在今年8月10日至12月31日者，應於明年1月3日前提出申請；至於符合經濟弱勢的雇主，有效聘僱期間為今年8月10日至114年8月9日者，則應該於114年8月11日前提出申請。

發展署說明，針對聘僱外籍家庭看護工的雇主，提供薪資補助，其中符合免繳納就業安定費的經濟弱勢雇主每月補助3000元，最多補助3年，最高補助10萬8000元；如非屬經濟弱勢雇主，而是聘僱外籍家庭看護工的一般雇主，則每月補助1500元，最多補助至4個月，最高補助6000元。

發展署表示，雇主依規定提出薪資補助申請經審核通過，發展署會按季自動核算雇主可請領的補助金額，並於次一季第3個月5日匯入雇主提供的存摺帳戶。

統計截至今年12月15日止，已核准近4萬件申請案件，並已於12月5日撥付首筆補助。

發展署提醒，雇主申請薪資補助時，應檢附約定薪資達2萬元以上的勞動契約、雇主本人國內金融機構帳戶存摺封面影本，並且應在聘期有效期間提出申請，如聘僱尚未生效或許可已失效者，都不符合申請規定。（編輯：陳政偉）1111227