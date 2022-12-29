正副總統112年春聯與紅包袋 30日起開放索取

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總統府29日舉辦「民國112年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，其中福袋在摺疊組裝後，可看到玉兔頭像蹦出，前方台座上放置象徵一元復始的一元銅幣，祝福國人在新的一年裡生活富足、喜福運途。中央社記者鄭傑文攝 111年12月29日

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統府今天公布民國112年「喜福運途」賀詞春聯、紅包袋及福袋。春聯及紅包袋將自30日起至112年1月19日止，開放民眾索取；1元福袋以往配合總統、副總統下鄉行程發放，今年還在規劃中。

為迎接民國112年「兔」年的到來，總統府公共事務室主任高遵上午主持記者會，公布新春賀卡、春聯、紅包袋及福袋設計樣式，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福各界在新的一年，都能迎來朝氣、希望及豐盛的成果。

為迎接民國112年「兔」年的到來，總統府29日舉行記者會，公布新春賀卡、春聯、紅包袋及福袋設計樣式，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福各界在新的一年都能迎來朝氣、希望及豐盛的成果。中央社記者鄭傑文攝 111年12月29日

賀年卡分總統、副總統「聯名款」與「單獨署名款」兩款。聯名款部分，設計師陳青琳以生肖為題，設計可愛圓潤的兔子造型卡片，閃爍星光的眼睛傳達堅定信心，兔耳採撕縫線的設計，並搭配「自由前行 民主永續」文案與「2023新年快樂Happy New Year」，除祝賀新歲外，也傳達對於民主、自由的重視與期許。

第二款總統、副總統單獨署名款，由設計師莊濟寰以玉兔為主題，藉由大面積、俐落色塊的畫面切割，呈現簡約、明快的氛圍；內頁煙火與錢幣圖案，象徵新的一年人民生活富足，國運昌隆。

高遵進一步說，賀卡封面的燙金圓弧，隱喻旭日初升，為新的一年帶來朝氣和希望。賀年卡致賀對象包括各國正副元首、政要與國際友人，以及六都與地方政府縣市首長、民意代表、海外僑領，學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士。

電子賀卡以總統、副總統聯名款的設計元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片。高遵說，設計理念是從「自由」、「民主」概念出發，祈願新的一年圓滿、順遂。即日起將上掛總統府全球資訊網首頁。

高遵說，春聯賀詞為「喜福運途」，以生肖「兔」的諧音「途」為發想，由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆意及圓潤的字體，祝福國人新的一年喜氣洋洋、福氣滿滿、鴻圖大展，喜福雙收。

總統府表示，今年紅包袋樣式以卡通風格繪製親切討喜的玉兔頭像，搭配下方象徵豐饒的幣飾，以及充滿年節氣氛的煙花圖騰，讓整體視覺層次更豐富，增添更多春節喜氣，同時向國人傳遞新春的祝福。

正副總統兔年春聯及紅包袋將從30日起至112年1月19日止，配合總統府開放參觀活動發送，民眾可上總統府網站查詢。無法到總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可上網先查詢行政院中部、南部、雲嘉南區、東部及金馬聯合服務中心就近洽取。

高遵說，福袋延續紅包袋的玉兔頭像，搭配象徵豐饒的幣飾及充滿年節氣息的煙花圖騰，添增喜氣。福袋在摺疊組裝後，可看到玉兔頭像蹦出，並在前方台座上放置象徵一元復始的一元銅幣，祝福生活富足、喜福運途。

總統府表示，春聯印了25萬張、紅包袋25萬組，1組6份；1元福袋35萬份部分，以往福袋都是總統、副總統下鄉時發放，今年仍在規劃中。（編輯：張均懋）1111229

總統府29日舉辦「民國112年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，總統府公共事務室主任高遵展示賀年卡。中央社記者鄭傑文攝 111年12月29日