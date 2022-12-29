吃有機蔬菜利淨零排放 農糧署推廣竹科響應

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會農糧署長胡忠一今天說，使用有機蔬菜有利落實2050淨零排放，農糧署北區分署已推動5家企業、學校使用，共約1萬1600人一年消費300公噸，接下來將推廣新竹科學園區響應。

行政院農業委員會農糧署北區分署輔導台北市文化探索協會，舉辦「綠色餐飲指南企業永續飲食交流會活動」。

胡忠一指出，台灣2050年要達到淨零排放的目標，而有機友善工作不施用化學農藥、肥料，可以減少碳排，有機耕作對土壤有增匯作用，消費者也能食安心，108年有機農業促進法施行後，截至今年11月底，有機耕作農戶已超過8000名，耕作面積超過1萬9000公頃，比95年時成長超過10倍。

除了生產面，胡忠一說，金管會規定112年起，上市櫃實收新台幣20億元以上的公司須編置企業永續報告書，內容包含經濟、社會與環境3大面向，而有機農業的糧食生產體系被視為永續發展目標的重要途徑之一，企業透過員工餐廳提供有機食材，總成本僅高5%左右，並可寫入報告書中的環境及社會執行面向。

農糧署北區分署副分署長林美華說，今天現場超過30家企業及學校參與交流如何推動綠色餐飲，並有5家企業已開始使用有機蔬菜，包含為崇越科技股份有限公司、啟碁科技股份有限公司、宏國德霖科技大學、瑞恩帝兒幼教機構及蕓慶企業有限公司（供應新竹實驗中學之團膳公司）等，共約1萬1600人，一年約消費300公噸有機食材。

林美華並說，新竹科學園區有龐大消費力，企業員工約15萬人，預計每年有機蔬菜需求量約達3900公噸，目前不少企業對此活動多有認同，農糧署將持續推動竹科企業響應，藉此帶動有機產業整體性擴大發展。

針對已響應綠色餐飲的5家企業，胡忠一並與綠色餐飲指南創辦人黃俊誠共同執行綠色宣言旗授旗儀式。（編輯：管中維）1111229