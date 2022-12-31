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西部國道多處路段壅塞 估下午3時紓解

2022/12/31 12:27（12/31 12:50 更新）
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高公局預估，西部國道車潮在31日下午3時後會逐漸紓解。圖為國道1號林口段車潮。（中央社檔案照片）
高公局預估，西部國道車潮在31日下午3時後會逐漸紓解。圖為國道1號林口段車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北31日電）據國道即時路況顯示，今天中午12時西部國道多處路段壅塞，包含國道3號土城到樹林、大溪到高原、國1湖口服務區到新竹等，時速都不到40公里。國5則是車多，時速保持在40公里以上。

今天是元旦連續假期第1天，根據國道即時路況顯示，中午12時，西部國道出現多處壅塞，包含國1基隆-基隆端、湖口服務區到新竹、埔鹽系統-員林、高科-岡山；國3大溪到高原、烏日到霧峰；國6霧峰到東草屯；國2大湳-鶯歌系統等時速都不到40公里。

國5方面，根據國道即時路況顯示，車多但並未明顯壅塞，時速仍保持在40公里以上。

高公局表示，預估西部國道在今天下午3時後就會逐漸紓解，國5在下午4時後車流也會減少。（編輯：陳政偉）1111231

#國道
#元旦連假
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