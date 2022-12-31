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高雄70多歲男打莫德納返家途中死亡 獲救濟金30萬

2022/12/31 15:28
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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組今天公布最新核定案件，這次獲最高額救濟金為一名70多歲男性，施打莫德納疫苗後返家途中死亡，本身有多重心血管疾病史，核予救濟金30萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年12月8日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審議90案，僅12案核予救濟，包括卡介苗1案核予1萬元；AZ疫苗7案，金額介於5000元到4萬5000元之間；高端2案，各核予5000元、1萬元；流感、莫德納各1案，金額為2萬5000元、30萬元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這次救濟金額最高為新台幣30萬元，是高雄市一名70多歲男性。

個案接種疫苗後返家途中死亡，經查其本身有冠心症、高血壓性心臟病、心肌梗塞及心房顫動等多重心血管疾病史。

資料顯示，依據症狀發生時間及臨床表現，較可能致死原因為潛在心血管疾病急性發作，惟時序上無法排除過敏性休克的可能性，經研判死因無法確定與接種莫德納疫苗關聯性，核予救濟金30萬元。（編輯：張芷瑄）1111231

#莊人祥
#疫情指揮中心
#莫德納疫苗
莊人祥
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