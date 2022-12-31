鎖定越南富國島旅遊商機 國際酒店集團陸續進駐

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（中央社記者余曉涵台北31日電）鎖定越南富國島旅遊商機，不少國際酒店紛紛進駐，包含JW萬豪酒店、洲際酒店、麗晶酒店、希爾頓酒店等近年陸續開幕，其中JW萬豪酒店以學院風為主題，被譽為全球最美JW萬豪酒店。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊業逐漸復甦，其中越南因簽證問題，讓不少旅客卻步。不過越南的最大離島富國島挾帶著免簽優勢，成為業者眼中的「未來之星」，不少國際酒店業者在疫情前後陸續進駐富國島。

像是萬豪酒店集團旗下的JW萬豪酒店在2017年開幕，擁有231間客房的JW萬豪酒店位於富國島的東南邊，整體設計以學院風為主，把圖書館、大學社團、大學各科系等融入在整體建築當中，被譽為全球最美的JW萬豪酒店。

JW萬豪酒店飯店人員介紹，像飯店大廳是以圖書館為設計理念，光大廳書櫃就收藏1000多本書，旅客入住程序也規劃的像辦理學校註冊一樣，還有入學手冊可了解酒店歷史跟背景，餐廳則以建築系為設計理念，而客房以體育系、動物學系、植物學系等系所命名，房間擺設上也切和相關主題。

JW萬豪酒店銷售總監崔聖雄日前接受媒體訪問說，JW萬豪酒店的住房率受到疫情影響，明年1月的目標是希望可以達到50%到60%，預估要到2024年整體才會恢復到疫情前。

除了JW萬豪酒店進駐外，洲際酒店集團也布局富國島旅遊商機，陸續開幕洲際酒店、麗晶酒店等。

2018年開幕的洲際酒店擁有459間客房，也是目前為止在富國島上的最高建築，知名的頂樓「高空酒吧INK 360」以章魚為主題，讓旅客可以一覽富國島的海跟夕陽美景。

2022年開幕的麗晶酒店則是擁有342間客房，除了60間一般房間外，其餘都是Villa房型，更是IHG集團旗下第一家擁有直立型Villa的飯店，未來將會持續擴建，預計明年將會增加60間一般房型，來因應富國島的旅遊熱潮。

另外，莫凡彼酒店集團也在2020年進駐富國島，全部305間客房都採用當代風格設計。希爾頓集團旗下酒店及雅高集團等也都陸續進駐富國島，讓富國島可望成為未來東南亞的新興旅遊熱點。

鎖定富國島旅遊商機，明年台灣虎航將包機直飛，不少旅遊業者紛紛推出相關遊程，像是可樂旅遊推出「戀戀富國島」、「樂GO富國島」遊程，住宿以莫凡彼酒店、BEST WESTERN等為主，但旅客若有需求都可加價升等其他國際酒店。（編輯：陳政偉）1111231

IHG洲際酒店集團布局越南富國島旅遊商機，其中2022年開幕的麗晶酒店是IHG集團旗下第一家擁有直立型Villa的飯店。中央社記者余曉涵攝 111年12月31日

2018年開幕的洲際酒店是越南富國島上的最高建築，知名的頂樓「高空酒吧INK 360」以章魚為主題，讓旅客可以一覽富國島的海跟夕陽美景。中央社記者余曉涵攝 111年12月31日

鎖定越南的最大離島富國島旅遊商機，不少國際酒店陸續進駐，其中莫凡彼酒店的泳池連結大海，適合渡假。中央社記者余曉涵攝 111年12月31日