更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前北約秘書長會蔡英文 讚台灣已成自由燈塔籲加強台歐合作
首頁 / 生活

高血壓藥安沛穩膜衣錠溶離度不合格 回收30萬顆

2023/1/4 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北4日電）食藥署今天公告，高血壓處方用藥「安沛穩膜衣錠5/160毫克」在進行安定性試驗時，發現溶離度不符合規格，恐影響藥效，將於1月19日前回收共3批、30萬顆。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，永勝藥品工業股份有限公司的「安沛穩膜衣錠5/160毫克 Amvlo Film-Coated Tablets 5/160mg」，批號T0304105、T0304609、T0304710的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主成分為VALSARTAN,AMLODIPINE BESYLATE，主要用於治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

食藥署藥品組科長洪國登上午接受媒體聯訪時表示，廠商在進行安定性試驗時，發現這3個批號的溶離度不合格，釋出劑量不足恐影響藥效，加起來共約30萬顆。

洪國登表示，這個藥品的健保年度用量約270萬顆，同成分、同劑型、同劑量的市占率約3%，評估應不會影響到市面上用藥；業者須於1月19日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署提醒，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：張芷瑄）1120104

#洪國登
#食藥署
#高血壓藥
洪國登
糖尿病用藥佳糖維100毫克含不純物 回收120萬顆 健喬B12眼藥水主成分含量不足 回收4.8萬瓶
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族