拿到銀行三寶怎麼用 銀行曝光開運水招財秘訣

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（中央社記者謝方娪台北4日電）銀行備妥發財金或發財水等開運小物，準備迎接兔年分享財氣。台新銀行今年準備8萬8888瓶開運水及5萬8888份發財金，台北富邦銀行則準備「金兔迎財」及「福兔迎財」2種款式發財水，共計6萬6666瓶。

銀行每天有大量金錢流動，常被視為聚財、生財及財源滾動的象徵，迎接兔年，各家銀行大方分享財氣，準備好「銀行三寶」開運水（發財水）、發財金、發財米，要助攻民眾在一年之始開運招財。

台新銀行今天宣布，今年共準備8萬8888瓶開運水及5萬8888份發財金，1月起在全台101家分行提供，數量有限。

台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，今年特別以「8」的數量進行安排，希望客戶在金兔年都能發財順利、財運興旺。

江依霖指出，開運水先前已挑選吉日吉時放入台新金庫，讓水吸收滿滿財氣後再贈送客戶；發財金則特別送到北部金山財神廟及南部北港朝天宮誦經加持，造型是福氣討喜的可愛兔子搭配喜氣花朵圖案。

針對民眾拿到開運水後如何招財，江依霖建議民眾可放在家中財位，擺放至元宵節後，與家人一同飲用，為全家財運加分，也可由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門；至於民眾拿到發財金後，可放在皮夾、皮包或保險箱開運。

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台新銀行並為台新YBO（Young Banker Officer）兒童會員準備5000份兔年小提燈，江依霖表示，台新銀行是業界唯一將財管家庭會員結合YBO兒童會員的銀行，父母親可在春節後帶小孩至台新銀行開立兒童帳戶存紅包，後續若申購商品可享手續費優惠，同時讓理財觀念從小扎根。

台北富邦銀行則說明，今年準備「金兔迎財」、「福兔迎財」2種款式發財水，共計6萬6666瓶，預計新春開工日、即1月30日開始發送發財水，民眾至全台135家分行洽辦業務時即可索取。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1120104